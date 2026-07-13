Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Ý tưởng tổ chức World Cup 2030 có 64 đội được nhắc đến từ tháng 3/2025 với sự ủng hộ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino . Sáng nay 12/7 (giờ Việt Nam), ông Infantino chính thức xác nhận FIFA nghiên cứu ý tưởng này.

World Cup 2030 được tổ chức tại 6 quốc gia và 3 châu lục để kỷ niệm giải đấu tròn 100 năm tuổi. Uruguay (chủ nhà năm 1930), Argentina (nhà vô địch năm 2022) và Paraguay - nơi đặt trụ sở của CONMEBOL, cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ - dự kiến ​​mỗi nước tổ chức một trận đấu vào đầu giải. Các trận đấu còn lại được chia cho Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 9/2025, FIFA đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc mở rộng giải đấu một lần nữa cho năm 2030 sau khi nhận được đề xuất chính thức từ một phái đoàn các nhà lãnh đạo Nam Mỹ có ảnh hưởng. Chủ tịch FIFA, Infantino, đã xác nhận các cuộc đàm phán về thể thức đề xuất sẽ diễn ra sau giải đấu mùa hè này.

“ Giải đấu 64 đội chắc chắn là một vấn đề sẽ được xem xét và thảo luận trong các ủy ban liên quan sau World Cup này”, Infantino nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Thụy Sĩ Bluewin. Chủ tịch FIFA nhắc lại rằng giải đấu này “dành cho toàn thế giới, không chỉ châu Âu và Nam Mỹ”.

Ông tiếp tục : “Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước được tham gia World Cup. Bạn có thể thấy chất lượng của các đội bóng cực kỳ cao – và ngày càng cao hơn trên toàn thế giới. Nếu bạn không cho các quốc gia nhỏ hơn cơ hội tham gia World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện”.

Ý tưởng này lần đầu tiên được đề xuất bởi đại diện LĐBĐ Uruguay Ignacio Alonso tại một cuộc họp Hội đồng FIFA vào tháng 3 năm 2025. FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, cho biết trong một tuyên bố với tờ The New York Times rằng đề xuất của Alonso đã được “nêu lên một cách tự phát” trong phần “các vấn đề khác” gần cuối cuộc họp.

Sau đó, vào tháng 11 năm 2025, Alejandro Dominguez - chủ tịch CONMEBOL và phó chủ tịch FIFA - đã mô tả một giải đấu 64 đội trong Ông gọi năm 2030 là “giấc mơ” của mình. Ông tuyên bố việc mở rộng như vậy sẽ “đoàn kết thế giới, chỉ một lần thôi”.