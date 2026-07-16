Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố chủ cơ sở ‘phù phép’ biến xe đạp điện thành xe mô tô

| | Thị trường

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Quyết (SN 1992, trú tại xóm Gò Lào, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về hành vi thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ và có tính năng vận hành của xe đạp điện như xe mô tô.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố chủ cơ sở ‘phù phép’ biến xe đạp điện thành xe mô tô - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phát triển ECOTECH (địa chỉ tại xóm Tân Thành, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) và hộ kinh doanh do Nguyễn Đình Quyết làm chủ có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các phương tiện mang kiểu dáng xe đạp điện nhưng đã bị thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ, có tính năng vận hành như xe mô tô.

Tiến hành kiểm tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 88 phương tiện do các cơ sở trên sản xuất, buôn bán. Kết quả giám định xác định toàn bộ số phương tiện này không phải là xe đạp điện theo quy định mà thuộc nhóm xe mô tô, xe gắn máy.

Các phương tiện không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết để tiếp tục điều tra , làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ba giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì bán máy tính cài ‘Win lậu’

Theo Viết Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 ô tô bán ra tại Việt Nam có 4 chiếc là xe năng lượng mới: Điều gì đang khiến thị trường thay đổi nhanh đến vậy?

10 ô tô bán ra tại Việt Nam có 4 chiếc là xe năng lượng mới: Điều gì đang khiến thị trường thay đổi nhanh đến vậy? Nổi bật

Chủ tịch Ford nói một câu khiến người Mỹ tái mặt: 'Chúng tay không thể mãi cấm xe Trung Quốc'

Chủ tịch Ford nói một câu khiến người Mỹ tái mặt: 'Chúng tay không thể mãi cấm xe Trung Quốc' Nổi bật

Đại lý báo Hyundai Palisade 2026 được công bố tại Việt Nam ngay tuần này và đây là nơi bạn có thể trực tiếp tới xem xe

Đại lý báo Hyundai Palisade 2026 được công bố tại Việt Nam ngay tuần này và đây là nơi bạn có thể trực tiếp tới xem xe

09:34 , 16/07/2026
Chiếc áo lót gắn đầy cảm biến, mạch điện của Messi

Chiếc áo lót gắn đầy cảm biến, mạch điện của Messi

08:35 , 16/07/2026
Phát minh của Mỹ làm rung chuyển ngành năng lượng: Biến nước biển thành 'mỏ khoáng sản', chỉ cần 0,1% đủ cung cấp cho nhân loại 50.000 năm

Phát minh của Mỹ làm rung chuyển ngành năng lượng: Biến nước biển thành 'mỏ khoáng sản', chỉ cần 0,1% đủ cung cấp cho nhân loại 50.000 năm

08:06 , 16/07/2026
2 mẫu iPhone dần biến mất tại Việt Nam

2 mẫu iPhone dần biến mất tại Việt Nam

07:32 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên