Chủ tịch Ford nói một câu khiến người Mỹ tái mặt: 'Chúng tay không thể mãi cấm xe Trung Quốc'

Ngành công nghiệp ô tô Mỹ dựa vào thuế quan và các quy định để giữ khoảng cách với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Nhưng theo Chủ tịch điều hành của Ford, Bill Ford, sự bảo hộ đó có thể không kéo dài mãi mãi, và Detroit cần phải sẵn sàng khi sự cạnh tranh cuối cùng xuất hiện.

Phát biểu tại một sự kiện của Axios ở Washington, D.C., Ford lập luận rằng ngành công nghiệp không thể đơn giản cho rằng các thương hiệu Trung Quốc sẽ bị loại khỏi thị trường Mỹ vô thời hạn. Thay vào đó, ông tin rằng các nhà sản xuất ô tô Mỹ cần phát triển các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các công ty đang phát triển nhanh chóng từ Trung Quốc.

"Chúng ta phải đối đầu trực diện với Trung Quốc," Ford nói, theo tờ Wall Street Journal. "Chúng ta không thể mong đợi sẽ loại bỏ họ mãi mãi, và chúng ta phải có khả năng đánh bại họ bằng chính chiến lược của họ".

Mặc dù vậy, các nhà lập pháp Mỹ hiện đang xem xét dự luật có thể đóng cửa hoàn toàn đối với xe Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Ford đã công khai ủng hộ những nỗ lực đó, viện dẫn những lo ngại về việc bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, giành được khách hàng tại các thị trường nước ngoài của Ford nhờ công nghệ ngày càng tinh vi và giá cả cạnh tranh.

Ngay cả khi chưa có sự hiện diện đáng kể tại Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc đã và đang ảnh hưởng đến các chiến lược trong các phòng họp của Detroit. Ford đang chuẩn bị ra mắt một mẫu xe bán tải điện giá mềm mới, được thiết kế với giá khoảng 30.000 đô la khi ra mắt vào năm 2027. Chiếc xe sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới như gigacasting và hệ thống dây điện được thu gọn nhằm giảm chi phí sản xuất và cải thiện hiệu quả.

Bill Ford cũng đã tận dụng cuộc thảo luận để kêu gọi một chiến lược công nghiệp dài hạn nhất quán hơn tại Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư vào ngành ô tô thường mất nhiều năm để lập kế hoạch và thực hiện, tạo ra sự không phù hợp giữa thời gian biểu kinh doanh và chu kỳ chính trị.

Liệu các thương hiệu và mẫu xe Trung Quốc có thể thâm nhập thị trường Mỹ một cách hiệu quả hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Nhưng các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp như Bill Ford tin rằng chuẩn bị cho khả năng đó sẽ khôn ngoan hơn nhiều so với việc giả vờ như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.



