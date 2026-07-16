Đại lý báo Hyundai Palisade 2026 được công bố tại Việt Nam ngay tuần này và đây là nơi bạn có thể trực tiếp tới xem xe

Lịch trưng bày Hyundai Palisade 2026

Nhiều đại lý Hyundai đồng loạt công bố lịch trưng bày và ra mắt mẫu xe Hyundai Palisade thế hệ mới. Theo thông tin từ phía đại lý, sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/7/2026 (thứ Bảy và Chủ nhật tuần này) tại Tràng Tiền Plaza, Hà Nội.

Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được nhà phân phối Hyundai Thành Công xác nhận.

Hyundai Palisade đời mới có thể sẽ được trưng bày tại trung tâm thương mại cuối tuần này. Ảnh minh họa: ST

Hiện tại, chưa rõ mẫu SUV cỡ lớn này sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng trưng bày cho khách tham quan hay sẽ có màn công bố giá bán chính thức. Các đại lý vẫn tiếp tục nhận đặt cọc mẫu xe này với mức giá tạm tính khởi điểm từ hơn 1,7 tỷ đồng.

Những điểm mới trên Hyundai Palisade 2026

Theo thông tin từ phía người bán, Hyundai Palisade thế hệ mới tại thị trường Việt Nam sẽ được phân phối với 3 phiên bản, bao gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid.

Những chiếc Palisade 2026 xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải với ít nhất 2 phiên bản. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Thay đổi đáng kể nằm ở cấu hình động cơ khi mẫu xe này loại bỏ hoàn toàn tùy chọn máy dầu. Thay vào đó, hai phiên bản thấp sẽ sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp, phiên bản cao nhất được trang bị động cơ hybrid. Cách định vị phiên bản và trang bị động cơ này tương tự cách áp dụng trên dòng xe Santa Fe.

Tuy nhiên, hệ truyền động hybrid trên Palisade có dung tích lớn hơn loại 1.6L hybrid của Santa Fe. Người bán cho biết đây là khối động cơ 2.5L hybrid, sản sinh công suất 334 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC.

Về ngoại thất, Palisade thế hệ mới sở hữu thiết kế lột xác so với thế hệ tiền nhiệm bằng những đường nét vuông vức, góc cạnh hơn. Mặt trước của xe gây ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày dạng khối lớn, kết hợp cụm đèn chiếu sáng chính LED projector. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim có kích thước lên tới 21 inch.

Palisade thay đổi hoàn toàn ở thiết kế ngoại thất. Ảnh: Đại lý

Theo người bán, không gian cabin của hai phiên bản cao cấp nhất là Calligraphy và Hybrid sở hữu nhiều trang bị tiện nghi tương đương nhau. Xe được trang bị cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD), hệ thống âm thanh Bose và ghế bọc da Nappa. Cả hai hàng ghế trước và sau đều tích hợp tính năng chỉnh điện, riêng hàng ghế trước có thêm chức năng sưởi ấm và làm mát. Các tiện ích khác bao gồm gương chiếu hậu bên trong tích hợp camera hiển thị và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Nội thất được trau chuốt hơn. Ảnh: Đại lý

Trang bị an toàn trên Hyundai Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam hứa hẹn sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS đầy đủ. Các tính năng nổi bật bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trực tiếp trên bảng đồng hồ tài xế, camera 360 độ và hệ thống 7 túi khí bảo vệ.

Đối thủ của Hyundai Palisade 2026

Tại thị trường Việt Nam, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hyundai Palisade là Volkswagen Teramont. Mẫu xe thương hiệu Đức hiện có giá bán cao hơn đáng kể. Phiên bản Teramont Pro mới ra mắt gần đây có giá xấp xỉ 2,8 tỷ đồng, trong khi dòng Teramont X có giá khởi điểm khoảng 2 tỷ đồng nhưng chỉ sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi.

Một số hình ảnh rò rỉ được cho là của Hyundai Palisade 2026 tại Việt Nam: