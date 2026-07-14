Giá bạc sáng nay 14/7 tiếp đà giảm

Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu Iran đi qua eo biển Hormuz và yêu cầu bồi thường từ các quốc gia hưởng lợi từ nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Động thái này đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Các biện pháp này diễn ra sau khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, với việc Mỹ nhắm vào khả năng làm gián đoạn vận tải biển của Iran trong khi Tehran trả đũa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ vào cuối ngày hôm nay, với việc thị trường phân tích kỹ lưỡng những phát biểu của ông để tìm kiếm hướng dẫn chính sách tiếp theo. Thị trường hiện đang dự báo khoảng 51% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, so với 23% khả năng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý, mốc 60 USD/ounce đang là vùng giá quan trọng mà thị trường theo dõi sát, bởi đây từng là ngưỡng giao dịch đáng chú ý trong quá khứ. Nếu giá bạc không giữ được vùng này và tiếp tục giảm, kim loại quý có thể lùi về 57 USD/ounce. Trong trường hợp xuyên thủng mốc 57 USD/ounce, giá bạc có nguy cơ giảm sâu hơn, thậm chí về quanh 50 USD/ounce.

"Về triển vọng ngắn hạn, đà phục hồi của bạc vẫn chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD duy trì sức mạnh cùng mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như bạc suy giảm" - ông phân tích.

Dù vậy, vị chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của bạc, khi nguồn cung trên thị trường đang thiếu hụt so với nhu cầu.