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Giá bạc sáng nay 14/7 tiếp đà giảm

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Giá bạc lại chịu áp lực giảm sau động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sáng ngày 14/7, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.178.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.246.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 58 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm so với phiên hôm qua và đánh mất mốc 60 triệu đồng/thỏi.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì dưới mức 57 đô la USD/ounce sau khi giảm gần 4% trong phiên trước đó.﻿

Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu Iran đi qua eo biển Hormuz và yêu cầu bồi thường từ các quốc gia hưởng lợi từ nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm an ninh tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Động thái này đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất. Các biện pháp này diễn ra sau khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, với việc Mỹ nhắm vào khả năng làm gián đoạn vận tải biển của Iran trong khi Tehran trả đũa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và lời khai của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ vào cuối ngày hôm nay, với việc thị trường phân tích kỹ lưỡng những phát biểu của ông để tìm kiếm hướng dẫn chính sách tiếp theo. Thị trường hiện đang dự báo khoảng 51% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, so với 23% khả năng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý, mốc 60 USD/ounce đang là vùng giá quan trọng mà thị trường theo dõi sát, bởi đây từng là ngưỡng giao dịch đáng chú ý trong quá khứ. Nếu giá bạc không giữ được vùng này và tiếp tục giảm, kim loại quý có thể lùi về 57 USD/ounce. Trong trường hợp xuyên thủng mốc 57 USD/ounce, giá bạc có nguy cơ giảm sâu hơn, thậm chí về quanh 50 USD/ounce.

"Về triển vọng ngắn hạn, đà phục hồi của bạc vẫn chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD duy trì sức mạnh cùng mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như bạc suy giảm" - ông phân tích.

Dù vậy, vị chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của bạc, khi nguồn cung trên thị trường đang thiếu hụt so với nhu cầu.

Giá bạc mất hơn 4% sau một tuần, NĐT “nín thở” chờ dữ liệu quan trọng từ Mỹ

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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