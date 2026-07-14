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Giá dầu tăng 10%, mạnh nhất sau 6 năm sau khi ông Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa Iran

| | Thị trường

Giá dầu tăng mạnh hôm thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong bối cảnh Tehran và Washington đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 10,7% và đóng cửa ở mức 84,2 đô la/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất trong ngày của chuẩn mực quốc tế kể từ tháng 5/2020. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tăng 910,5% và chốt ở mức 78,9 đô la.

“Chúng tôi đang tái áp đặt LỆNH PHONG TỎA IRAN, được đặt tên như vậy vì nó chỉ ngăn chặn tàu thuyền hoặc khách hàng của Iran ra vào. Tất cả các quốc gia khác sẽ được sử dụng eo biển một cách công bằng và tự do”, ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Tổng thống cho biết Mỹ sẽ bảo vệ giao thông ở Hormuz nhưng yêu cầu bồi thường tương đương 20% tổng giá trị hàng hóa vận chuyển. Quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công vào cuối tuần.

Quân đội Mỹ đã phát động một đợt tấn công khác vào Chủ nhật nhằm vào Iran sau khi tấn công 140 mục tiêu vào thứ Bảy, theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM). Các cuộc tấn công này là để đáp trả vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào một tàu container đang đi qua eo biển Hormuz.

Iran đã đáp trả vào Chủ nhật bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman, theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ tuyên bố đó. CENTCOM cho biết eo biển này vẫn mở cửa cho “tất cả các tàu thuyền muốn đi qua một cách hợp pháp”.

“Lực lượng Mỹ đã được bố trí và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo quyền tự do hàng hải vẫn được duy trì bất chấp sự gây hấn, quấy rối, đe dọa và tuyên bố tùy tiện vô cớ của Iran,” Bộ Tư lệnh Trung ương (Centcom) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật. “Iran không kiểm soát eo biển. Giao thông vẫn thông suốt.”

Ông Trump nói rằng eo biển Hormuz vẫn mở cửa trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của đài NBC News phát sóng hôm Chủ nhật. Công ty tình báo hàng hải Windward đã theo dõi chín tàu đi qua eo biển vào thứ Bảy.

Tuyến đường phía nam qua vùng biển của Oman vẫn mở cửa cho giao thông ra vào, theo Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMC), một liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu ở Bahrain cung cấp thông tin cập nhật an ninh cho các tàu dân sự đi qua vùng biển Trung Đông.

Nhưng tình hình an ninh ở Hormuz vẫn nghiêm trọng, trung tâm cho biết trong một thông báo hôm Chủ nhật. Các thủy thủ nên hết sức cảnh giác, thông báo cho biết.

Các cuộc không kích cuối tuần là lần thứ tư Mỹ ném bom Iran trong tuần qua để trả đũa các cuộc tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ở hành lang phía nam do quân đội Mỹ bảo vệ.

Iran đang yêu cầu các tàu sử dụng tuyến đường phía bắc qua vùng biển thuộc lãnh thổ của mình khi nước này tuyên bố kiểm soát eo biển.

Sự bùng phát giao tranh mới nhất bắt nguồn từ những cách hiểu trái ngược giữa Mỹ và Iran về việc eo biển Hormuz lẽ ra phải được mở cửa trở lại như thế nào theo thỏa thuận hòa bình tạm thời mà họ đã ký vào ngày 17/6.

Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua eo biển Hormuz trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Lưu lượng giao thông giảm mạnh sau khi Iran bắt đầu tấn công các tàu trong eo biển vào đầu tháng 3, nhưng đã tăng trở lại sau khi Washington và Tehran ký thỏa thuận tạm thời.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

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