Dự án mỏ vonfram 115 triệu tấn của Masan có diễn biến mới

Khai thác khoáng sản tại mỏ Núi Pháo. Ảnh: Hồng Vân/Báo Lao động.

Sáng 13/7, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra tình hình sản xuất, khai thác, chế biến khoáng sản và công tác triển khai các dự án điều chỉnh, mở rộng của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo), công ty con của CTCP Masan High-Tech Materials.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Núi Pháo đã báo cáo tình hình triển khai các dự án điều chỉnh, mở rộng và một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Theo báo cáo của doanh nghiệp, với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, các khó khăn liên quan đến giá tính thuế tài nguyên cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Dự án Núi Pháo điều chỉnh có diện tích 151,8 ha, hiện còn 9 hộ dân chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Đối với Dự án mở rộng, thăm dò khoáng sản vonfram - đa kim Núi Chiếm, doanh nghiệp cần thực hiện giải phóng mặt bằng trên 800 ha thuộc địa bàn các xã Phú Lạc, Đại Phúc và An Khánh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện còn gặp một số khó khăn, nhất là việc bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương sớm xây dựng phương án tái định cư, tạo điều kiện để Dự án được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với đó, Công ty cho biết trong giai đoạn 2026 - 2027 dự kiến triển khai một số dự án trọng điểm theo hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng của khoáng sản quốc gia. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về giá tính thuế tài nguyên trước ngày 20/7; ngay sau đó, cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

Với các tồn tại của giai đoạn 1, ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu các địa phương có dự án đi qua còn tồn tại vướng mắc về tái định cư, phải hoàn thành phương án bố trí tái định cư trước ngày 30/7; đồng thời phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tổ chức kiểm đếm, thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã trong vùng dự án chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư, xây dựng phương án tạm cư phù hợp, bảo đảm người dân bị ảnh hưởng có nơi ở ổn định, yên tâm trong quá trình triển khai dự án.

Với các dự án điều chỉnh, mở rộng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các địa phương để xác định rõ phạm vi, diện tích, ranh giới ảnh hưởng, diện tích thu hồi đất, qua đó chủ động xây dựng phương án và quỹ đất tái định cư, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Nhà máy vonfram của Masan. Ảnh: Hồng Vân.

Cuối tháng 6/2026, CTCP Masan High-Tech Materials (MSR) công bố chiến lược mở rộng thăm dò và khai thác quanh mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên), nhằm gia tăng nguồn tài nguyên và nâng cao năng lực chế biến sâu vonfram.

Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm ước tính sở hữu khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, gồm khoảng 55,19 triệu tấn tại Núi Pháo mở rộng và khoảng 60 triệu tấn tại Núi Chiếm.

Với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, nguồn tài nguyên này được kỳ vọng đủ duy trì thêm 20-30 năm hoạt động khai thác, chế biến của MSR, đồng thời kéo dài vòng đời mỏ Núi Pháo trong bối cảnh nhiều mỏ khoáng sản trên thế giới dần cạn kiệt và nhu cầu khoáng sản chiến lược cho công nghệ cao ngày càng tăng.

Cùng với kế hoạch mở rộng nguồn nguyên liệu, MSR cũng lên kế hoạch nâng công suất sản xuất oxide vonfram lên trên 8.000 tấn WO₃ mỗi năm, ngang với năng lực sản xuất APT hiện nay (hợp chất hóa học chế biến từ vonfram để ứng dụng trong sản xuất).

Theo ông Danny Le, Chủ tịch HĐQT MSR, cứ mỗi khi giá APT tăng thêm 100 USD, doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm khoảng 50 triệu USD doanh thu và 10 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Trên cơ sở đó, MSR đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt khoảng 20.300 tỷ đồng, gần gấp ba năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 1.700-2.500 tỷ đồng, cao gấp khoảng 150-220 lần kết quả của năm ngoái.



