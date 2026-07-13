Thu Nhi - Eat Clean Hong 'tố' chồng lách luật bằng xe đạp điện để đi nhậu: Có thật chỉ mất tối đa 600.000 đồng?

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều bình luận dí dỏm của cư dân mạng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp luật, việc điều khiển xe đạp điện sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn là hành vi vi phạm và vẫn bị xử phạt theo quy định.

Bài đăng trên trang cá nhân của Thu Nhi.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Thu Nhi hài hước kể: "Chuyện là thằng chồng em nó phát hiện ra là đi xe đạp điện đi nhậu, xui lắm có bị thổi nồng độ cồn thì cũng chỉ bị phạt 600k (600.000 đồng - PV), nhẹ hẳn so với xe máy hay ô tô. Nên ổng sắm hẳn 1 cái xe đạp điện, dạo này tối nào cũng vít xe đạp điện đi nhậu. Về tới cổng còn điêu luyện đánh 1 vòng drift quanh sân rồi mới vào nhà."

Cô còn "nhắn gửi" lực lượng chức năng: "Với Bộ Công an tối tối thấy mấy thằng cha nào mà bụng phệ phệ, mặt phê phê thả hồn theo gió đi xe đạp điện thì thổi nồng độ cồn hết dùm em. Bạn ổng 5 thằng sắm 5 chiếc hết rồi đó."

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết từng nghe không ít trường hợp lựa chọn xe đạp hoặc xe đạp điện để đi nhậu với suy nghĩ "nếu bị bắt thì cũng chỉ mất vài trăm nghìn đồng", trong khi số khác cho rằng đây chỉ là một câu chuyện vui nhưng cũng phản ánh một thực tế đang xuất hiện.

Đã uống rượu, bia - không lái xe.

Thực tế, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP , có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 , người điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe đạp máy và các loại xe thô sơ khác vẫn thuộc đối tượng bị xử phạt nếu vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Mức xử phạt được chia thành các ngưỡng như sau:

Mức vi phạm nồng độ cồn Mức phạt Trong máu đến 50 mg/100 ml hoặc khí thở đến 0,25 mg/l 100.000 - 200.000 đồng Trong máu trên 50 đến 80 mg/100 ml hoặc khí thở trên 0,25 đến 0,4 mg/l 300.000 - 400.000 đồng Trong máu trên 80 mg/100 ml hoặc khí thở trên 0,4 mg/l 400.000 - 600.000 đồng Từ chối kiểm tra nồng độ cồn 400.000 - 600.000 đồng

Theo đó, mức 600.000 đồng mà cộng đồng mạng nhắc đến là mức phạt tối đa , chỉ áp dụng khi người điều khiển xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn vượt ngưỡng cao nhất hoặc từ chối kiểm tra theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Người vi phạm ngoài bị phạt còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

So với người điều khiển xe máy hoặc ô tô, mức xử phạt đối với xe đạp và xe đạp điện thấp hơn đáng kể do đây là nhóm phương tiện thô sơ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người tham gia giao thông được phép sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện.

Việc sử dụng đồ uống có cồn làm suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống, trong khi xe đạp điện hiện có thể đạt tốc độ khá cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Do đó, dù câu chuyện của Thu Nhi được chia sẻ với màu sắc hài hước, quy định hiện hành vẫn cho phép lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp điện nếu vi phạm nồng độ cồn. Nói cách khác, chuyển từ xe máy sang xe đạp điện để "né" mức phạt cao không đồng nghĩa với việc tránh được trách nhiệm trước pháp luật.