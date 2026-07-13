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Bắt quả tang 10 người trong kho hàng, thu giữ gần 70 tấn hàng cùng máy móc và con dấu vuông

| | Thị trường

Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang 10 người sản xuất, buôn bán đường giả, thu giữ gần 70 tấn đường cùng nhiều máy móc, con dấu giả và tang vật liên quan.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ sản xuất, buôn bán đường giả với quy mô lớn sau khi bắt quả tang 10 người đang thực hiện hành vi pha trộn, đóng gói và giả mạo nhãn hiệu tại một kho hàng trên địa bàn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH TM T.N Bạc Liêu, thuộc phường Bạc Liêu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang trực tiếp thực hiện việc sản xuất, buôn bán đường giả.

Các đối tượng đang thực hiện hành vi sản xuất hàng giả

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng đường kính trắng pha với nước theo tỷ lệ khoảng 400kg đường và 6 lít nước để tạo thành đường ướt. Sau đó, số đường này được sang chiết, đóng vào bao giấy loại 12kg và đóng dấu giả nhãn hiệu của Công ty MQ trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ khoảng 70 tấn đường các loại, trong đó có khoảng 10 tấn đã được pha trộn và đóng gói giả nhãn hiệu. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ 2 hệ thống máy trộn thủ công, một thùng nhựa chứa nước dùng để pha trộn, 2 cân điện tử loại 100kg, một con dấu vuông mang thông tin Công ty MQ cùng nhiều tang vật khác phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế làm việc với chủ cơ sở sản xuất đường cát

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua đường kính trắng từ các doanh nghiệp tại TP.HCM, sau đó pha trộn, sang chiết, đóng gói thành bao 12kg, đóng dấu giả nhãn hiệu Công ty MQ rồi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng cũng xác định, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không đáp ứng các điều kiện về sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định và không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sản xuất, gia công, sang chiết, đóng gói hoặc kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Người tiêu dùng được khuyến nghị lựa chọn mua thực phẩm tại các cửa hàng, siêu thị và đại lý uy tín; kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; không mua hàng có giá bán bất thường hoặc không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để kiểm tra, xử lý.

Theo Nam An

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
hàng giả

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