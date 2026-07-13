Giá bạc mất hơn 4% sau một tuần, NĐT “nín thở” chờ dữ liệu quan trọng từ Mỹ

Sau chuỗi tăng mạnh trong những tuần trước, thị trường bạc thế giới đã bất ngờ quay đầu điều chỉnh khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi theo hướng thắt chặt hơn. Đồng USD phục hồi cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại đã tạo sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý, kéo giá bạc giảm hơn 4% chỉ trong một tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức 59,8 USD/ounce, giảm 4,07% so với tuần trước. Hợp đồng bạc COMEX giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,86% xuống 60,3 USD/ounce, trong khi hợp đồng bạc trên Sở Giao dịch Thượng Hải giảm gần 4%. So với đầu năm, giá bạc vẫn đang thấp hơn khoảng 16-19%, phản ánh áp lực điều chỉnh kéo dài trên thị trường kim loại quý.

Diễn biến này nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. Giá bạc thỏi Phú Quý kết thúc tuần quanh mức 60,2 triệu đồng/kg chiều mua vào và 62,1 triệu đồng/kg chiều bán ra, giảm khoảng 3,9% so với tuần trước. Đến thời điểm phát hành báo cáo, giá giao dịch dao động quanh 60,3 triệu đồng/kg, gần tương đồng với xu hướng của thị trường quốc tế.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hoá Phú Quý, yếu tố lớn nhất khiến bạc mất giá đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp tháng 6 cho thấy một số quan chức Fed vẫn sẵn sàng nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao.

Sau thông tin này, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 lên khoảng 69%. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã giúp đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại. Đây là yếu tố thường gây bất lợi đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc, bởi chi phí cơ hội nắm giữ các kim loại quý tăng lên.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau các tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, kéo giá dầu tăng trở lại và làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Điều này vô tình củng cố thêm lập luận để Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường bạc.

Ở góc độ cung - cầu, dữ liệu tồn kho cho thấy hai thị trường lớn nhất thế giới đang diễn biến trái chiều. Tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) tiếp tục giảm khoảng 4,9 tấn trong tuần, xuống còn gần 830 tấn. Điều này cho thấy lượng bạc lưu kho tại Trung Quốc vẫn tiếp tục bị rút ra, phản ánh nhu cầu vật chất chưa suy yếu đáng kể.

Ngược lại, tồn kho bạc trên COMEX tăng hơn 107 tấn chỉ trong một tuần, lên khoảng 10.159 tấn. Việc lượng bạc lưu kho tại Mỹ gia tăng trong khi tồn kho tại Trung Quốc tiếp tục giảm cho thấy dòng chảy vật chất giữa hai khu vực vẫn đang có sự phân hóa khá rõ, đồng thời phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ.

Theo các chuyên gia của Phú Quý, tuần này có thể trở thành thời điểm quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường bạc khi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố.

Đáng chú ý nhất là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 công bố ngày 14/7 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày 15/7. Cùng với đó là phiên điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ. Đây được xem là những thông tin có thể định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Nếu các số liệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn cao, khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn sẽ tăng lên. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể tiếp tục đi lên, tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Ngược lại, nếu lạm phát hạ nhiệt và Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn, thị trường kim loại quý có thể chứng kiến một nhịp hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Dù vậy, xét trên góc độ kỹ thuật, triển vọng của bạc chưa hoàn toàn tiêu cực. Báo cáo cho thấy hợp đồng bạc COMEX vẫn đang nằm trong xu hướng giảm dài hạn nhưng biên độ dao động đã thu hẹp đáng kể khi giá tiến sát cuối mô hình tam giác tích lũy. Điều này thường báo hiệu thị trường đang chuẩn bị bước vào một pha biến động mạnh.

Theo phân tích kỹ thuật, vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 57 USD/ounce, trong khi các vùng kháng cự đáng chú ý là 63,5 USD và xa hơn là 71,5 USD. Nếu giá vượt thành công cạnh trên của mô hình tích lũy cùng đường xu hướng giảm, cấu trúc giảm hiện tại có thể bị phá vỡ, mở ra khả năng hình thành một xu hướng tăng mới.

Ngược lại, nếu các thông tin vĩ mô tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao và giá không thể vượt vùng kháng cự, bạc có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến lạm phát Mỹ và thông điệp từ Fed, bởi đây nhiều khả năng sẽ là yếu tố quyết định liệu bạc sẽ tiếp tục chu kỳ điều chỉnh hay bắt đầu một nhịp phục hồi mới trong nửa cuối tháng 7.