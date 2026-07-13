Vinhomes huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong 1 ngày

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 10/7/2026 vừa qua, Vinhomes đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VHM12613 và 10.000 trái phiếu mã VHM12614 cùng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/7/2029, lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

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Trước đó, ngày 8/7/2026, Vinhomes đã ban hành liên tiếp các Nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp đã phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 3.000 tỷ đồng. Trong đó, một lô gồm 2.000 tỷ đồng và lô còn lại 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Cả hai trái phiếu trên đều có kỳ hạn tối đa 36 tháng, tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Trong một diễn khác, Vinhomes thông báo ngày 7/8/2026 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%.

Với tỷ lệ chi trả 1:1, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận thêm 1 cổ phần, VHM dự kiến phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phần với tổng giá trị 41.074 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn thành đợt trả cổ tức, Vinhomes sẽ tăng vốn lên mức 82.148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Vinhomes cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng.

Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 24.645 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 22/7/2026.