Dragon Capital gọi tên ba nhóm cổ phiếu sáng cửa nửa cuối năm, một nhóm được kỳ vọng lợi nhuận tăng 100%

Theo báo cáo chiến lược mới công bố, Dragon Capital cho rằng triển vọng nửa cuối năm 2026 sẽ được định hình bởi ba động lực quan trọng: (i) Kỳ vọng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và các chính sách tiền tệ/ tài khoá hỗ trợ nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng; (ii) Việt Nam chính thức tham gia vào Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE Russell từ tháng 09/2026 và (iii) Định giá thị trường ở mức hấp dẫn, tạo dư địa cho thị trường mở rộng nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và thanh khoản đồng pha với nhau.

Về định giá, nhóm phân tích Dragon Capital đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tích cực. Đây là cơ sở để quỹ duy trì quan điểm lạc quan đối với thị trường trong nửa cuối năm 2026.

Dragon Capital cho biết P/E dự phóng của VN-Index năm 2026 hiện ở mức khoảng 11,7 lần. Đáng chú ý, nếu loại trừ bốn cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup - hiện chiếm khoảng 29% vốn hóa nhưng chỉ đóng góp khoảng 16% tổng lợi nhuận toàn thị trường - mức định giá chỉ còn khoảng 10 lần lợi nhuận dự phóng.

Theo quỹ, đây là vùng định giá thấp tương đương những giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh trong các năm 2020, 2022 và 2025, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 vẫn được dự báo tăng khoảng 23%. Điều này cho thấy dư địa tăng của thị trường vẫn còn nếu các động lực tăng trưởng tiếp tục được duy trì.

Không chỉ hấp dẫn về mặt định giá, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp cũng là điểm sáng. Sau khi lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 38,4% trong quý I/2026, Dragon Capital kỳ vọng đà tăng trưởng hai chữ số sẽ tiếp tục được duy trì trong quý II cũng như nửa cuối năm.

Trong đó, khối phi tài chính là động lực chính với mức tăng lợi nhuận 69,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng 13,7% của khối tài chính. Nhóm nguyên vật liệu ghi nhận mức tăng trưởng trên 150% nhờ hưởng lợi từ đầu tư công, trong khi nhóm tiêu dùng và thực phẩm - đồ uống tăng từ 40-80% nhờ doanh thu và biên lợi nhuận cải thiện.

Dragon Capital tiếp tục đánh giá tích cực đối với ba nhóm ngành gồm ngân hàng với tăng trưởng lợi nhuận dự kiến khoảng 16%, tiêu dùng tăng trên 30% và nguyên vật liệu tăng khoảng 100% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, đầu tư công sẽ là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong nửa cuối năm. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã đưa các khoản vay dành cho loạt dự án hạ tầng chiến lược ra ngoài hạn mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của các ngân hàng.

Quy mô tín dụng cho các dự án này ước khoảng 750.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2033, riêng năm 2026 khoảng 210.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1% tổng dư nợ toàn hệ thống.Bên cạnh đó, chu kỳ giải ngân FDI đang diễn ra cùng kế hoạch đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công vào nửa cuối năm được kỳ vọng sẽ tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp.

Ở góc độ thị trường vốn, Dragon Capital đánh giá việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là cột mốc quan trọng của năm 2026. Quỹ ước tính sự kiện này có thể thu hút khoảng 1,5-2 tỷ USD dòng vốn thụ động trong vòng một năm tới. Cùng với đó, các cải cách về tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, đẩy mạnh thoái vốn nhà nước, đơn giản hóa quy trình IPO và nâng cấp hạ tầng giao dịch sẽ tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của thị trường.

Dragon Capital cũng kỳ vọng thị trường sẽ đón thêm nhiều thương vụ IPO quy mô lớn, với tổng giá trị khoảng 35.000-40.000 tỷ đồng, trong đó có Điện Máy Xanh và CP Vietnam, góp phần gia tăng chiều sâu và đa dạng hóa chỉ số VN-Index.