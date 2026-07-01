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Khối ngoại tiếp tục bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần 6-10/7, ngược chiều "gom" đột biến mã Vingroup

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 2.500 tỷ đồng tuần 6-10/7, ngược chiều "gom" đột biến mã Vingroup

Áp lực này đã hạ nhiệt đáng kể khi giảm so với tuần trước đó nhờ phiên mua ròng thoả thuận đột biến cuối tuần.

Tuần qua 6-10/7, thị trường chứng kiến áp lực bán mạnh ngay từ phiên đầu tuần khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất mốc hỗ trợ ngắn hạn 1.850, mặc dù thị trường đã có những nỗ lực hồi phục tích cực trong hai phiên liền kề sau đó. Tuy nhiên trong hai phiên giao dịch cuối tuần áp lực có phần gia tăng ở một số nhóm ngành.

Kết tuần, VN-Index giảm 33,74 điểm (-1,81%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.828,37 điểm.

Về phía khối ngoại, dòng tiền tiếp tục trạng thái bán ròng với tổng giá trị đạt 2.469 tỷ đồng trên toàn thị trường, tuy nhiên áp lực này đã hạ nhiệt đáng kể khi giảm so với tuần trước đó nhờ phiên mua ròng thoả thuận đột biến cuối tuần.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.381 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 102 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 14 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, VIC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 627 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VNM với giá trị mua ròng 434 tỷ đồng, MBB (121 tỷ đồng) và HDB (108 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 485 tỷ đồng. Xếp tiếp theo là VHM (441 tỷ đồng), PNJ (273 tỷ đồng), VPB (253 tỷ đồng) và TCB (226 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như SHB (178 tỷ đồng), SSI (143 tỷ đồng), FPT (134 tỷ đồng), HPG (109 tỷ đồng), STB (104 tỷ đồng) và DCM (98 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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