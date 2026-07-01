Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay tháng 7, đều đặn chia tiền mặt suốt 8 năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai (UpCOM: DVW) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 24/7/2026. Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/7/2026.

Với khoảng 2,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVW sẽ chi khoảng 7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Đáng chú ý, DVW đã duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn trong 8 năm liên tiếp với tỷ lệ từ 12-30%. Trong đó, mức 30% tiền mặt được doanh nghiệp áp dụng 3 lần, gồm cổ tức các năm 2022, 2024 và 2025, tương ứng cổ đông nhận 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Việc liên tục duy trì mức cổ tức cao phản ánh chính sách phân phối lợi nhuận ổn định của doanh nghiệp.

DVW hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, đồng thời thi công, lắp đặt các công trình cấp thoát nước. Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Từ năm 2016, công ty tiếp nhận quản lý hệ thống phân phối nước tại các khu vực Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa và Tân Vạn (Đồng Nai), qua đó mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực phân phối nước sạch.