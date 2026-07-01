Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay tháng 7, đều đặn chia tiền mặt suốt 8 năm

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp chốt trả cổ tức 3.000 đồng/cp ngay tháng 7, đều đặn chia tiền mặt suốt 8 năm

Với khoảng 2,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVW sẽ chi khoảng 7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai (UpCOM: DVW) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 24/7/2026. Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/7/2026.

Với khoảng 2,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVW sẽ chi khoảng 7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Đáng chú ý, DVW đã duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn trong 8 năm liên tiếp với tỷ lệ từ 12-30%. Trong đó, mức 30% tiền mặt được doanh nghiệp áp dụng 3 lần, gồm cổ tức các năm 2022, 2024 và 2025, tương ứng cổ đông nhận 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Việc liên tục duy trì mức cổ tức cao phản ánh chính sách phân phối lợi nhuận ổn định của doanh nghiệp.

DVW hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, đồng thời thi công, lắp đặt các công trình cấp thoát nước. Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí nghiệp Thiết kế Xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Từ năm 2016, công ty tiếp nhận quản lý hệ thống phân phối nước tại các khu vực Hóa An, Tân Hạnh, Bửu Hòa và Tân Vạn (Đồng Nai), qua đó mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực phân phối nước sạch.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán ước lãi kỷ lục sau 6 tháng

Một công ty chứng khoán ước lãi kỷ lục sau 6 tháng Nổi bật

3 ETF ngoại nắm hơn 1,3 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam: Fubon ETF hiệu suất tốt nhất lại bị rút vốn mạnh nhất

3 ETF ngoại nắm hơn 1,3 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam: Fubon ETF hiệu suất tốt nhất lại bị rút vốn mạnh nhất Nổi bật

Vingroup thông báo về vị trí Tổng giám đốc

Vingroup thông báo về vị trí Tổng giám đốc

19:01 , 10/07/2026
Rồng Việt khẳng định vị thế với bộ đôi giải thưởng tại HR Asia 2026

Rồng Việt khẳng định vị thế với bộ đôi giải thưởng tại HR Asia 2026

18:00 , 10/07/2026
Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" ròng gần 200 tỷ phiên cuối tuần

Một cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" ròng gần 200 tỷ phiên cuối tuần

17:52 , 10/07/2026
Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

17:10 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên