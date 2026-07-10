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Vingroup thông báo về vị trí Tổng giám đốc

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Vingroup thông báo về vị trí Tổng giám đốc

HĐQT Vingroup vừa có Nghị quyết về vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn.

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC) vừa có thông báo việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang vào vị trí Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 10/07/2026.

Ông Nguyễn Việt Quang sinh ngày 28/11/1968, được bầu vào HĐQT Tập đoàn Vingroup từ năm 2017. Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Vingroup từ tháng 2/2018 tới hiện tại.

Trước khi gia nhập Vingroup vào năm 2010, ông Quang là thành viên HĐQT kiêm Trưởng BKS Công ty TNHH Y Cao từ năm 1996 – 2009. Ông Nguyễn Việt Quang tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chốt phiên 10/7 đạt 223.000 đồng/cp, vốn hoá thị trường tương đương 1.718.444 tỷ đồng - tiếp tục là doanh nghiệp vốn hoá lớn nhất TTCK Việt Nam.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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