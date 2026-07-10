Rồng Việt khẳng định vị thế với bộ đôi giải thưởng tại HR Asia 2026

Bộ đôi giải thưởng không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu nhà tuyển dụng của Rồng Việt, mà còn là thành tựu của chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng "Lấy con người làm trung tâm".

5 năm liền giữ vững danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật, văn hóa tổ chức tích cực và môi trường làm việc được nhân viên đánh giá cao.

Với chủ đề "People First Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm", HR Asia Awards 2026 nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Theo đó, công nghệ có thể là công cụ thúc đẩy năng suất và đổi mới, nhưng con người mới là động lực cốt lõi và là đích đến của sự phát triển bền vững.

Vượt qua 618 doanh nghiệp tham gia khảo sát và đánh giá, Rồng Việt là một trong 109 đơn vị được vinh danh tại HR Asia Awards 2026. Kết quả khảo sát Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể (T.E.A.M) từ Ban tổ chức cho thấy Rồng Việt tiếp tục đạt mức điểm cao vượt trội so với trung bình thị trường ở cả ba nhóm tiêu chí chính: CORE – nền tảng tổ chức, SELF – cảm nhận cá nhân và GROUP – giá trị tập thể.

Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương - Giám đốc Điều hành Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự đại diện Rồng Việt nhận cúp "Harmonia" phiên bản Vàng

Trên cơ sở đó, Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục ghi dấu ấn khi năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh trong nhóm những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia). Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Rồng Việt là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành tài chính – chứng khoán về chiến lược nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc.

Đặc biệt, tại mùa giải năm nay, Rồng Việt còn được vinh danh ở hạng mục đặc biệt "HR Asia – Môi trường làm việc bền vững" (Sustainable Workplace). Giải thưởng này ghi nhận những doanh nghiệp thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm môi trường, thực hành kinh doanh và thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp bền vững, đồng thời tạo ra tác động tích cực đối với người lao động và cộng đồng xã hội.

Theo thống kê từ 13 mùa giải HR Asia Awards tại Việt Nam, Rồng Việt hiện là công ty chứng khoán sở hữu thành tích nổi bật nhất với nhiều lần được vinh danh qua các hạng mục giải thưởng.

Chiến lược phát triển "Lấy con người làm trung tâm"

Chủ đề "People First Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm" của HR Asia Awards 2026 cũng là tôn chỉ được Rồng Việt kiên định theo đuổi trong suốt quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, nơi thị trường luôn biến động và yêu cầu cao về năng lực chuyên môn, bản lĩnh thích ứng cũng như tinh thần kỷ luật, Rồng Việt xác định con người là tài sản quý giá nhất, đồng thời là nền tảng tạo nên sức mạnh nội lực và lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Chiến lược nhân sự của Rồng Việt được xây dựng trên định hướng phát triển đội ngũ gắn kết, chuyên nghiệp và không ngừng học hỏi. Công ty chú trọng đầu tư cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực cán bộ nhân viên (CBNV), khuyến khích mỗi cá nhân chủ động nâng cao chuyên môn, mở rộng tư duy, cập nhật kiến thức mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.

Các chương trình đào tạo có nội dung đa dạng, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phát triển năng lực quản lý đến ứng dụng công nghệ mới trong công việc, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu. Đây là nền tảng giúp đội ngũ Rồng Việt duy trì sự bền bỉ, linh hoạt và chủ động, phản ánh đúng tinh thần "The Resilience Revolution – Cuộc cách mạng về khả năng thích ứng" – 1 trong 3 trụ cột đánh giá của HR Asia Awards năm nay.

Đáng chú ý, nhiều khóa học tại Rồng Việt được chính đội ngũ nội bộ đảm nhận giảng dạy, qua đó lan tỏa tinh thần học tập chủ động và chia sẻ tri thức giữa các thế hệ nhân sự. Điều này là minh chứng rõ nét cho tinh thần của trụ cột đánh giá "The Skills Race – Cuộc đua kỹ năng".

Hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại Rồng Việt

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ, Rồng Việt còn xây dựng môi trường làm việc cởi mở, nơi tiếng nói của nhân viên được lắng nghe, ghi nhận và phản hồi thông qua nhiều kênh khác nhau. Các hoạt động khảo sát mức độ hài lòng, đối thoại định kỳ và nhiều kênh phản hồi nội bộ được triển khai thường xuyên, tạo điều kiện để CBNV chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến và tham gia vào quá trình cải thiện môi trường làm việc. Đây cũng chính là trọng tâm của trụ cột "Every Voice Counts – Mỗi tiếng nói đều có giá trị", nhấn mạnh vai trò của văn hóa lắng nghe trong việc định hình môi trường làm việc tích cực và bền vững.

Chương trình Team Building năm 2026 tại Đà Nẵng

Không chỉ phản ánh đầy đủ các trụ cột đánh giá của giải thưởng năm nay, Rồng Việt còn luôn nỗ lực đảm bảo các chính sách đãi ngộ cho người lao động theo hướng đồng hành và phát triển dài hạn. Ngoài các chế độ phúc lợi như lương, thưởng cạnh tranh, bảo hiểm bắt buộc, Công ty còn có nhiều chính sách nhằm chăm lo đời sống tinh thần của CBNV như Team building, câu lạc bộ thể thao, các chương trình thi đua, phong trào nội bộ ý nghĩa. Nhiều năm qua, Rồng Việt còn duy trì chính sách phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, trích một phần lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi nhằm kịp thời động viên, ghi nhận thành tích và gia tăng sự gắn bó, đồng hành lâu dài của CBNV.

Kiến tạo môi trường làm việc bền vững xoay quanh 3 trụ cột ESG

Với hạng mục giải thưởng đặc biệt "Sustainable Workplace", HR Asia Awards 2026 ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Rồng Việt trong việc xây dựng môi trường làm việc bền vững, nơi sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và môi trường.

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Điều hành kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị nhận giải thưởng "Môi trường làm việc bền vững"

Trong báo cáo khảo sát T.E.A.M do HR Asia thực hiện, Rồng Việt ghi nhận kết quả vượt trội ở các tiêu chí liên quan trực tiếp đến môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị. Đây cũng là những nội dung tương đồng với 3 trụ cột E – S – G mà Công ty đang theo đuổi trong chiến lược phát triển bền vững.

Tại Rồng Việt, môi trường làm việc bền vững không chỉ được phản ánh qua kết quả hoạt động kinh doanh mà còn được nuôi dưỡng từ văn hoá doanh nghiệp, hệ thống quản trị minh bạch và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được duy trì nhất quán trong toàn Công ty.

Thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử và Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp, Rồng Việt xác lập các chuẩn mực trong quan hệ với khách hàng, cổ đông/nhà đầu tư, đối tác, cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội cũng như trong tương tác nội bộ. Đây là nền tảng giúp Công ty đề cao sự tôn trọng, chính trực, trách nhiệm, bảo mật thông tin và chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động.

Tinh thần phát triển bền vững tại còn được lan tỏa thông qua các hoạt động đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường mà Rồng Việt đã duy trì tổ chức qua nhiều năm liền như "Đồng hành đến trường – Chắp cánh ước mơ", "Chia sẻ yêu thương", "Rồng Việt – Vì một Việt Nam xanh", cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội khác. Những chương trình này góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của người Rồng Việt, đồng thời thể hiện sự cân bằng hài hoà giữa các mục tiêu hiệu quả kinh doanh, chất lượng môi trường và trách nhiệm xã hội.

Chương trình "Rồng Việt - Vì một Việt Nam xanh" năm thứ 2 tại Lâm Đồng

Những dấu ấn tại HR Asia Awards 2026 không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của môi trường làm việc tại Rồng Việt mà còn phản ánh cam kết phát triển bền vững mà Công ty kiên định theo đuổi. Với triết lý lấy con người làm trung tâm, Rồng Việt không ngừng xây dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho người lao động, khách hàng, cổ đông và cộng đồng xã hội.