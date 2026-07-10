Một công ty chứng khoán ước lãi kỷ lục sau 6 tháng

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng hơn 600% so với quý I, nhờ sự cải thiện đồng thời ở nhiều mảng kinh doanh.

Trong đó, hoạt động đầu tư là động lực tăng trưởng chính khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ước đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng trên 700% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các khoản phải thu ước đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 17% tổng doanh thu hoạt động.

Hoạt động môi giới cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu ước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ABS ước đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 48% so với đầu năm. Quy mô tài sản tăng chủ yếu nhờ mở rộng danh mục tài sản tài chính và dư nợ cho vay ký quỹ.

Song song với kết quả kinh doanh, cuối tháng 6/2026, ABS đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 3.000 tỷ đồng.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho các hoạt động kinh doanh trọng tâm như đầu tư tự doanh, đầu tư giấy tờ có giá và mở rộng hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Năm 2026, ABS đặt mục tiêu doanh thu 1.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, lần lượt tăng 118% và 173% so với kết quả thực hiện năm 2025. Công ty cũng đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới lên 2% và từng bước gia nhập nhóm 20 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất thị trường.

Theo kế hoạch, ABS sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển mảng ngân hàng đầu tư (IB), đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới.

Bên cạnh diễn biến về hoạt động kinh doanh, ABS cũng vừa công bố thông tin về biến động nhân sự cấp cao. Cụ thể, công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của bà Vũ Khánh Linh với lý do bận công việc cá nhân và không thể bố trí thời gian để hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, hiện là Trợ lý Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình. Bà cũng là con gái ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank.

Đáng chú ý, bà Linh mới được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của ABS bầu làm Thành viên HĐQT tại cuộc họp diễn ra hồi tháng 3. Cùng được bầu bổ sung trong đợt này còn có ông Trần Việt Dũng, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Trong đó, ông Trần Việt Dũng hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ABS.