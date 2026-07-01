3 ETF ngoại nắm hơn 1,3 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam: Fubon ETF hiệu suất tốt nhất lại bị rút vốn mạnh nhất

Từ đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng hơn 82.000 tỷ đồng trên HoSE, tiếp nối xu hướng kéo dài từ năm ngoái. Trong dòng chảy đó, 3 quỹ ETF ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam là VNM ETF, FTSE ETF và Fubon ETF cũng chịu áp lực rút vốn.

Fubon ETF là cái tên bị rút vốn mạnh nhất từ đầu năm 2026 với giá trị khoảng 2,6 tỷ TWD, tương đương 122 triệu USD. Xu hướng này thực tế đã kéo dài từ giữa năm 2023 đến nay. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã bị rút ròng 10 quý liên tiếp.

Khi ra mắt vào năm 2021, Fubon FTSE Vietnam ETF từng được xem là biểu tượng của làn sóng vốn Đài Loan vào Việt Nam. Quy mô quỹ tăng rất nhanh, liên tục phát hành thêm chứng chỉ quỹ để giải ngân hàng chục nghìn tỷ đồng vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng vốn đã đảo chiều nhanh chóng.

Tương tự, VNM ETF cũng bị rút ròng hơn 26 triệu USD từ đầu năm 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ETF ngoại này bị rút vốn. Trong khi đó, FTSE ETF lại bất ngờ ngược dòng hút khoảng 2,6 triệu USD từ đầu năm. Tuy nhiên, ETF ngoại này trước đó cũng bị rút vốn trong 2 năm liên tiếp 2024-2025 với tổng giá trị hơn 106 triệu USD.

Ba quỹ ETF ngoại lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện quản lý tổng tài sản khoảng 1,3 tỷ USD. Đây cũng quỹ có ảnh hưởng lớn đến dòng vốn ngoại trên thị trường khi các hoạt động huy động vốn, rút vốn hay tái cơ cấu danh mục đều có thể tạo ra biến động nhất định đối với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo số liệu cập nhật, VNM ETF vẫn là quỹ lớn nhất với quy mô tài sản khoảng 560 triệu USD. Đứng sau là FTSE ETF với 380 triệu USD, trong khi Fubon ETF quản lý khoảng 370 triệu USD. Đáng chú ý, Fubon ETF từng có thời điểm quản lý danh mục lên đến gần 1 tỷ USD, tuy nhiên việc bị rút vốn triền miên đã khiến quy mô quỹ bị thu hẹp đáng kể.

Một điểm đặc biệt, Fubon ETF lại là quỹ ETF ngoại có hiệu suất tích cực nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay với mức 4,8%. Dù không thể chiến thắng VN-Index nhưng hiệu suất của Fubon ETF vẫn khả quan hơn nhiều so với FTSE Vietnam ETF gần như đi ngang với mức tăng 0,08% và VNM ETF với mức giảm 1,41%.

Điểm chung dễ nhận thấy là cả ba ETF đều tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của Việt Nam. VIC là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của cả 3 quỹ. Bên cạnh đó, VHM, HPG, MSN và SSI cũng đều góp mặt trong danh mục các quỹ với tỷ trọng cao. Ở nhóm ngân hàng, VCB và STB được cả ba quỹ phân bổ tỷ trọng đáng kể. Nhiều cổ phiếu chứng khoán như SSI, VIX, VCK và VCI cũng góp mặt.

Mặc dù quy mô đã bị thu hẹp và tầm ảnh hưởng không còn lớn như giai đoạn trước những hoạt động cơ cấu của các ETF ngoại vẫn thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Việc các ETF cùng nắm giữ nhiều cổ phiếu giống nhau khiến những đợt huy động hoặc rút vốn thường tác động mạnh đến nhóm Bluechip, đặc biệt là các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục.

Dù dòng vốn ETF từ đầu năm vẫn chưa thực sự tích cực, triển vọng trung và dài hạn của các quỹ đầu tư vào Việt Nam được đánh giá sáng sủa hơn sau khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp. Theo nhiều tổ chức phân tích, quá trình nâng hạng có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư thụ động và chủ động vào thị trường Việt Nam trong những năm tới.

Trong bối cảnh đó, ba ETF lớn gồm VNM ETF, FTSE ETF và Fubon ETF được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò là những kênh giải ngân quan trọng của dòng vốn quốc tế. Khi dòng tiền toàn cầu quay trở lại các thị trường mới nổi, các quỹ ETF thường là nhóm nhận vốn sớm nhất nhờ tính minh bạch, chi phí thấp và khả năng giải ngân nhanh.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc theo dõi quy mô tài sản, dòng vốn và danh mục của ba ETF này vẫn là chỉ báo quan trọng để dự báo xu hướng giao dịch của khối ngoại, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, HPG, MSN, VCB hay SSI. Trong nhiều giai đoạn, biến động mua bán của các ETF đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới thanh khoản cũng như diễn biến giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường.