SSI gọi tên 8 doanh nghiệp đáng chú ý trong nửa cuối năm

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định rằng TTCK tháng 7 được hỗ trợ bởi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và câu chuyện nâng hạng. Tuy nhiên, thanh khoản còn hạn chế khiến chiến lược mua khi điều chỉnh, tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng riêng, được đánh giá phù hợp hơn.

Trên cơ sở đó, SSI lựa chọn 8 doanh nghiệp tiềm năng cho nửa cuối năm thuộc nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, công nghệ, thép đến cao su, vận tải biển và dệt may.

HPG, MBB và HDB được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh

Với Hòa Phát (HPG), SSI dự báo lợi nhuận năm 2026 tăng 67,7% so với cùng kỳ, nhờ dự án Dung Quất 2 đóng góp công suất mới. Các biện pháp chống bán phá giá thép HRC nhập khẩu cũng được kỳ vọng hỗ trợ cả giá bán và sản lượng, trong khi nhu cầu xây dựng hạ tầng và dân dụng duy trì tích cực.

Đối với MBB, tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong quý 2 được xem là động lực chính. SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Cả năm 2026, ngân hàng có thể ghi nhận 41.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế , tăng 20,2%, trong khi tỷ lệ nợ xấu được duy trì quanh 1,25%.

HDB cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ hạn mức tín dụng cao sau quá trình tái cơ cấu Vikki Bank. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 được SSI dự báo đạt khoảng 29.000 tỷ đồng , tăng 36% so với năm trước. Dù biên lãi thuần chịu áp lực, tốc độ mở rộng tín dụng có thể tiếp tục nâng đỡ thu nhập lãi và chất lượng tài sản.

Với FPT, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2026 được dự báo tăng 15%, chủ yếu nhờ mảng công nghệ. Giá trị hợp đồng ký mới tại thị trường nước ngoài trong 5 tháng đầu năm tăng hơn 30%, bên cạnh nhu cầu trong nước và hiệu suất khai thác cao của FPT AI Factory.

SSI cũng đánh giá WinMart của Masan (MSN) có thể hưởng lợi khi cơ chế thuế đối với hộ kinh doanh thay đổi, qua đó hỗ trợ xu hướng chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang các chuỗi hiện đại. Bên cạnh đó, mảng khai khoáng được kỳ vọng đóng góp thêm vào tăng trưởng lợi nhuận năm 2026.

DPR có thể tăng lãi 121%, HAH và TNG sở hữu động lực riêng

Trong nhóm vốn hóa vừa, Cao su Đồng Phú (DPR) nổi bật với dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đạt 751 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ , trong khi doanh thu ước đạt 1.235 tỷ đồng. SSI cho rằng khoảng 52% lợi nhuận trước thuế có thể đến từ khoản đền bù chuyển đổi đất trồng cao su.

Đối với Hải An (HAH), mặt bằng giá cước vận tải container duy trì ở mức cao mang lại triển vọng lợi nhuận tương đối rõ ràng cho nửa cuối năm. Bên cạnh đó, định giá cổ phiếu đã lùi về vùng hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh.

Tại TNG, SSI ước tính doanh thu nửa đầu năm tăng 15%, còn lợi nhuận sau thuế tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã có đơn hàng đến tháng 10, trong khi giá nguyên liệu cho mùa Thu 2026 được chốt trước, giúp giảm bớt rủi ro biến động chi phí.

Nhìn chung, SSI tập trung vào các doanh nghiệp có động lực tăng trưởng cụ thể, gồm mở rộng công suất, tăng trưởng tín dụng, hợp đồng công nghệ, giá cước vận tải hoặc các khoản thu nhập bất thường. Đây cũng là những yếu tố có thể giúp cổ phiếu duy trì sức hút trong bối cảnh dòng tiền thị trường chưa lan tỏa rộng.