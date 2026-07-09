Người đồng hành cùng Hòa Phát hơn 30 năm vừa bán lượng cổ phiếu HPG trị giá 150 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HPG.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Quang đã bán xong 6.600.000 cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 15/6/2026 đến 08/07/2026. Phương thức giao dịch trên kênh khớp lệnh và thỏa thuận. Hoàn tất, số lượng và tỷ lệ cổ phiếu HPG mà ông Quang nắm giữ giảm xuống còn 131.434.285 cổ phiếu (tỷ lệ 1,56%).

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 8/7 của mã HPG là 23.200 đồng/cp, lượng cổ phần ông Quang đã bán bớt có giá trị 153 tỷ đồng.

Được biết, ﻿ông Nguyễn Ngọc Quang gia nhập Hòa Phát từ năm 1992, hiện là một trong những thành viên gắn bó lâu năm nhất với tập đoàn. Ông chính thức tham gia Hội đồng quản trị Hòa Phát từ cuối năm 2007 và hiện còn giữ vị trí Giám đốc Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hòa Phát.

Trong Hội đồng quản trị Hòa Phát, ông Quang hiện là người sở hữu lượng cổ phiếu lớn thứ hai, chỉ sau Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long.

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Mới đây, Hòa Phát đã công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2026. Cụ thể, lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.