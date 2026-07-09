Nửa đầu năm, tỷ phú Trần Đình Long bán ra hơn 200.000 con heo và 170 triệu quả trứng gà

Thông tin từ Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) cho biết, ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản lượng bán ra thị trường trong quý II đạt hơn 46.000 tấn, cao hơn sản lượng quý I. Lượng cung cấp nội bộ đạt gần 44.500 tấn, tăng hơn 9% so với quý I, đưa tổng tiêu thụ trong quý II tăng gần 5% so với quý trước.

Về chăn nuôi heo, sản lượng heo thịt thương phẩm trong quý đạt gần 76.000 con, tăng 17% so với quý I. Lượng heo cai sữa bán ra thị trường hơn 26.300 con, giảm so với quý I do công ty chủ động tăng đàn nuôi tại trại Minh Đức. Lượng heo hậu bị cung cấp ra thị trường tăng gấp hơn hai lần quý trước.

Lĩnh vực chăn nuôi gà đẻ, sản lượng trứng gà đạt 86,1 triệu quả, tăng nhẹ so với quý I. Mảng bò xuất chuồng hơn 2.600 con, thấp hơn quý I do công ty chủ động điều tiết quy mô trước khó khăn về nguồn cung của thị trường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản lượng phân phối ra thị trường đạt gần 92.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ 2025, hơn 85.000 tấn còn lại cung cấp cho các trang trại nội bộ. Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát hiện được phân phối qua hơn 600 đại lý toàn quốc.

Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã được kiểm chứng trên quy mô chăn nuôi lớn của đàn heo giống DanBred và gà Hy Line tại các trang trại nội bộ trước khi cung cấp ra thị trường.

Với chăn nuôi heo, sản lượng xuất bán nửa đầu năm gồm hơn 140.000 con heo thịt thương phẩm, hơn 72.000 con heo cai sữa và gần 1.200 con heo hậu bị. HPA hiện vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống từ Cụ kỵ, Bố mẹ đến thương phẩm DanBred từ Đan Mạch. Năng suất sinh sản đạt 33 đến 34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành.

Mảng trứng gà duy trì ổn định với sản lượng 6 tháng đạt 170,7 triệu quả, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày, gần 1 triệu quả trứng được đưa ra thị trường qua kênh truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia. Với mảng bò, HPA mở rộng nguồn cung ngoài bò Úc, nhằm duy trì sản lượng và hiệu quả vận hành.

Nông nghiệp Hòa Phát định hướng tiếp tục mở rộng mảng chăn nuôi heo trong năm nay

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi heo và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi.

Doanh nghiệp cho biết theo đuổi mô hình chăn nuôi khép kín từ thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm như chiến lược cốt lõi, giúp kiểm soát chi phí, dịch bệnh và duy trì biên lợi nhuận.

Trong Hội nghị Emerging Vietnam 2026 mới đây, đại diện Nông nghiệp Hòa Phát tiết lộ công ty hiện vận hành 8 trang trại heo trên cả nước. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ hệ thống trang trại của HPA khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng. Toàn bộ được đầu tư bằng vốn tự có và nguồn khấu hao, không sử dụng vốn vay dài hạn.

HPA còn sở hữu gần 400 ha đất đầu tư cho hệ thống trang trại. Thời điểm xây dựng các trang trại đầu tiên tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), giá đất khoảng 160 đến 300 triệu đồng mỗi ha. Hiện nay tại một số địa phương, chi phí này từ 1,5 tỷ đến khoảng 3 tỷ đồng mỗi ha.

Quỹ đất sở hữu trực tiếp là lợi thế lớn của HPA. Trong bối cảnh giá đất tại nhiều địa phương đã tăng gấp nhiều lần so với thời điểm doanh nghiệp đầu tư, giá trị tài sản của hệ thống trang trại cũng được gia tăng đáng kể theo thời gian.

Việc sở hữu quỹ đất từ sớm giúp Hòa Phát tránh được áp lực chi phí đầu tư mới, duy trì lợi thế về giá thành chăn nuôi và tạo dư địa mở rộng công suất trong dài hạn. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh khó sao chép, bởi việc tìm kiếm quỹ đất lớn, liền vùng để phát triển các trang trại quy mô công nghiệp hiện nay ngày càng khó khăn và chi phí rất cao.



