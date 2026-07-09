Siba Group muốn chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã SBG, sàn HoSE) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến các phương án phát hành cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến cổ đông đến trước 16h ngày 20/7, danh sách cổ đông đã được chốt ngày 26/6.

Theo đó, Siba Group trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phiếu cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, thời gian dự kiến trong quý III đến quý IV/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 17% so với mức 12.000 đồng của cổ phiếu SBG trên thị trường. Với 200 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ dùng 189,1 tỷ đồng được dùng để trả nợ cho các nhà cung cấp và 10,9 tỷ đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, Siba Group trình cổ đông sửa đổi phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Trong đó, công ty dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Một triệu cổ phiếu còn lại được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 10 tỷ đồng thu về, công ty sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động.

Trong số các cá nhân được mua và nhận cổ phiếu đợt này có 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát với tổng số cổ phiếu được phân phối là 270.000 đơn vị. Số cổ phiếu còn lại được phân bổ các cán bộ, nhân viên khác.

Ngoài ra, Siba Group cũng trình cổ đông bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Ngày 26/6 vừa qua, Siba Group đã hoàn tất phân phối gần 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 350 cổ đông. Hoàn tất đợt phát hành, công ty tăng vốn điều lệ lên gần 600 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Công ty cổ phần Siba Holdings báo cáo đã bán ra 5,5 triệu cổ phiếu SBG trong tổng đăng ký bán 7,5 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/6 đến ngày 30/6, qua đó Siba Holdings giảm sở hữu từ 55,6% về 44,58% vốn điều lệ và không còn là công ty mẹ của Siba Group.