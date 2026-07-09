Báo lãi quý 2 tăng 384%, cổ phiếu nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam lập tức tăng vọt

Cổ phiếu BSR của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - CTCP trở thành tâm điểm trong phiên sáng 9/7 khi tăng vọt 4,58% lên 26.250 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng bứt phá với hơn 14 triệu đơn vị được sang tay, cao thứ hai toàn thị trường. Qua đó, vốn hóa doanh nghiệp tăng lên khoảng 131.000 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

Đà tăng của BSR diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu dầu khí giao dịch khởi sắc, với nhiều mã lớn như GAS, PLX cùng tăng trên 3%. Tuy nhiên, diễn biến của BSR còn được hỗ trợ bởi thông tin doanh nghiệp vừa công bố kết quả kinh doanh vượt xa kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BSR sản xuất hơn 4 triệu tấn sản phẩm, ghi nhận doanh thu hợp nhất 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng, gấp gần 7 lần mức 1.884 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cũng nộp ngân sách Nhà nước 5.871 tỷ đồng.

Riêng trong quý II, BSR đạt doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng, tăng hơn 384%.

Kết quả trên giúp BSR sớm vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm. Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với thực hiện năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 2.162 tỷ đồng, giảm 58%. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, BSR đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và vượt gấp hơn 5,8 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, 6 tháng đầu năm cũng đánh dấu việc doanh nghiệp hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - CTCP.

Trong nửa cuối năm, BSR cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường dầu mỏ và nguồn cung nguyên liệu, duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định ở công suất tối ưu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

BSR hiện là đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, đi vào hoạt động thương mại từ năm 2009 với công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD, hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và thường xuyên vận hành trên công suất thiết kế để đảm bảo nguồn cung.