Một cổ phiếu bất động sản tăng "dựng đứng" 143% chỉ sau vài ngày trở lại sàn chứng khoán

Sàn UPCoM ghi nhận diễn biến ấn tượng của cổ phiếu ANI – CTCP ANI khi tăng trần liên tiếp 5 phiên kể từ 1/7 đến phiên 7/7. Thị giá hiện đã leo lên mức 38.900 đồng/cp, tương ứng tăng 143% so với giá tham chiếu phiên chào sàn.

Dù tăng song thanh khoản mã này tương đối thấp, mỗi phiên chỉ có 100 đơn vị được khớp lệnh, riêng tới phiên 7/7 đã tăng lên 300 đơn vị. Phiên 8/7 cổ phiếu này không phát sinh giao dịch.﻿

Trong văn bản vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ANI cho biết cổ phiếu tăng do yếu tố cung cầu khách quan trên thị trường chứng khoán và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Doanh nghiệp khẳng định không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Trước đó, gần 24 triệu cổ phiếu ANI chính thức chào sàn UPCoM từ phiên 26/6. Với 5 phiên “tím trần” liên tiếp, vốn hóa doanh nghiệp đã đạt hơn 933 tỷ đồng.

Được biết, CTCP ANI tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP HCM, được thành lập từ tháng 5/1993. Công ty sau đó chuyển đổi sang mô hình cổ phần với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà và niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã SIC từ năm 2007.

Tới năm 2015, sau khi Tổng Công ty Sông Đà thoái toàn bộ vốn, công ty đổi tên thành CTCP ANI vào năm 2017 và đến năm 2023 thì cổ phiếu SIC bị hủy niêm yết bắt buộc do không đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông. Tới nay sau 3 năm, ANI chính thức đưa cổ phiếu trở lại sàn chứng khoán.

Trên website, công ty tự giới thiệu đang triển khai phát triển đầu tư Các dự án: Sông Đà IDC Tower quy mô 2,4ha; Dự án Sông Đà Riverside 2,8ha; Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch, Đồng Nai với quy mô 43ha; Dự án khu dân cư Đan Phượng, Hà Nội với quy mô 49ha.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 853 tỷ đồng, tăng 29% nhưng lợi nhuận sau thuế được đặt ở mức 220 tỷ đồng, giảm khoảng 8%.

Kết thúc quý 1/2026, doanh thu thuần của ANI đạt 93 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tăng mạnh khiến công ty báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 10 tỷ đồng, cải thiện lớn so với con số lỗ 17 tỷ đồng của quý 1/2025.