PNJ vừa có thêm động thái mới

Ngày 8/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo doanh nghiệp, đây là một trong những giải pháp mà HĐQT đang xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay nhằm bảo vệ giá trị công ty, đồng thời thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, PNJ trước tiên phải xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Vì vậy, HĐQT đã quyết định bán toàn bộ 169.559 cổ phiếu quỹ còn lại. Đây là bước đi mang tính thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

PNJ cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định.

Doanh nghiệp cũng khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn không thay đổi. Đồng thời, PNJ cam kết duy trì tính minh bạch trong quản trị, tuân thủ quy định pháp luật và hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng cùng các bên liên quan.

Động thái trên được đưa ra ngay sau khi cổ phiếu PNJ trải qua đợt bán tháo mạnh nhất trong nhiều năm.

Trước đó, cổ phiếu PNJ liên tiếp giảm sâu trong ba phiên giao dịch sau thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Giám định và Kiểm định Quốc tế P-Lab (P-Lab) (đơn vị thành viên của PNJ) liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương.

Dù vụ việc liên quan đến cá nhân nguyên lãnh đạo của công ty thành viên, thông tin này vẫn tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, khiến áp lực bán gia tăng trên cổ phiếu PNJ bất chấp diễn biến tích cực của thị trường chung.

Hơn 1.300 tỷ đồng "giải cứu" cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch 8/7.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, PNJ giảm hết biên độ xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm. Vốn hóa thị trường theo đó thu hẹp còn khoảng 26.000 tỷ đồng, đánh mất mốc doanh nghiệp tỷ USD. Chỉ sau ba phiên giao dịch, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã giảm hơn 6.200 tỷ đồng.

Sang phiên 8/7, diễn biến giao dịch ghi nhận tín hiệu tích cực hơn khi lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh.

Kết phiên, cổ phiếu PNJ tăng 2,36%, lên 52.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, thanh khoản bùng nổ với hơn 25,6 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp hơn 25 lần so với phiên trước.

Đây được xem là phiên giao dịch "giải cứu" đối với cổ phiếu PNJ sau chuỗi ba phiên lao dốc liên tiếp. Trước đó, nhiều thời điểm mã này rơi vào tình trạng trắng bên mua, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.

Trong khi, nhà đầu tư trong nước chi hơn 1.300 tỷ đồng “giải cứu” cổ phiếu PNJ, thi khối ngoại vẫn tiếp đà bán tháo mã cổ phiếu này với giá trị hơn 215 tỷ đồng – lớn nhất trên thị trường trong phiên 8/7.

Trước đó, vào ngày 7/7, PNJ đã phát đi thông báo làm rõ các thông tin liên quan đến P-Lab.

Theo PNJ, căn cứ vào các thông tin đã được cơ quan chức năng công bố, P-Lab xác định việc điều tra hành vi buôn lậu đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc của P-Lab, là vụ việc thuộc về trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông.

Ngay khi sự việc xảy ra, P-Lab đã gửi báo cáo chi tiết về vụ việc lên công ty mẹ là PNJ. Được biết, P-Lab là một pháp nhân hoạt động độc lập, sở hữu mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Trước sự việc này, PNJ lên tiếng khẳng định mọi hoạt động của công ty hiện nay vẫn đang được duy trì ổn định.