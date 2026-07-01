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Một cổ phiếu tăng giá chóng mặt trước thềm “lăn chốt” cổ tức bằng tiền 40%

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu tăng giá chóng mặt trước thềm “lăn chốt” cổ tức bằng tiền 40%

Dù tăng giá mạnh, thanh khoản của mã này vẫn khá hạn chế. Tổng khối lượng khớp lệnh trong ba phiên gần nhất chỉ đạt gần 2.000 cổ phiếu.

Phiên 8/7, cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng tiếp tục tăng hết biên độ lên 39.200 đồng/cp trước khi đóng cửa thu hẹp đôi chút về mức 39.100 đồng/cp. Đây cũng là mức giá cao nhất lịch sử của mã này, đưa vốn hóa doanh nghiệp lần đầu vượt 129 tỷ đồng. Chỉ sau 3 phiên (2/3 phiên tăng trần), thị giá VDN đã tăng hơn 50% giá trị.

Dù tăng giá mạnh, thanh khoản của VDN vẫn khá hạn chế. Tổng khối lượng khớp lệnh trong ba phiên gần nhất chỉ đạt gần 2.000 cổ phiếu. Trước đó, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6, mã này thường xuyên rơi vào trạng thái không phát sinh giao dịch.

Đà tăng của VDN diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 9/7, với tỷ lệ chi trả 40%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/7.

﻿Với 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VDN cần chi trả khoảng 13 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, ﻿hiện Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đang sở hữu 27,28% cổ phần và CTCP 4M sở hữu 21,76% cổ phần, lần lượt nhận về 3,6 tỷ và 2,9 tỷ đồng cổ tức.

Theo tìm hiểu, Vinatex Đà Nẵng tiền thân là Chi nhánh Tổng Công Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sát nhập Chi nhánh liên hiệp Dệt tại ĐN với Chi nhánh Liên hiệp May tại Đà Nẵng.

Tháng 1/2002, trên cơ sở sát nhập Chi nhánh Tổng Công Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng và Công ty Dệt May Thanh Sơn, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng được thành lập.

Ngày 1/9/2005, Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng được cổ phần hóa.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 790 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,4 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2024. ﻿

Dương Ngọc

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