Agriseco gọi tên 4 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 2/2026

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) nhận định kết quả kinh doanh quý 2/2026 của các doanh nghiệp niêm yết nhiều khả năng tiếp tục cải thiện, dù mức tăng trưởng sẽ không đồng đều giữa các ngành cũng như giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Một số doanh nghiệp quy mô lớn, sở hữu động lực tăng trưởng riêng biệt được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Trên cơ sở đó, Agriseco lựa chọn 4 nhóm ngành có tiềm năng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý 2, gồm bán lẻ, dầu khí, cao su và BĐS khu công nghiệp, cùng thép.

Bán lẻ và dầu khí duy trì triển vọng tích cực

Đối với nhóm bán lẻ, động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa trên nền thấp của năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,9% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng khoảng 12,5%, phản ánh sức mua tiếp tục duy trì tích cực.

Nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ được đánh giá là một trong những điểm sáng, nhờ chu kỳ nâng cấp laptop, máy tính bảng và các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo. Xu hướng chuyển đổi số tại doanh nghiệp cũng thúc đẩy nhu cầu đầu tư máy chủ, thiết bị lưu trữ và hạ tầng công nghệ.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại có thể hưởng lợi từ việc tối ưu vận hành, cải thiện cơ cấu sản phẩm và tiếp tục mở rộng mạng lưới. Những yếu tố trên được kỳ vọng giúp doanh thu và hiệu quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng.

Với ngành dầu khí, Agriseco dự báo lợi nhuận quý 2 tiếp tục cải thiện, trong đó mảng lọc dầu có thể đóng vai trò dẫn dắt nhờ biên lợi nhuận lọc dầu tăng so với cùng kỳ.

Nhóm doanh nghiệp thượng nguồn cũng được kỳ vọng ghi nhận kết quả tích cực khi nhu cầu dịch vụ khoan duy trì ở mức cao, giá thuê giàn thuận lợi và hoạt động thăm dò, khai thác diễn ra sôi động.

Ngược lại, các doanh nghiệp thuộc mảng khí, phân phối xăng dầu và một số đơn vị cung cấp dịch vụ có thể ghi nhận kết quả kém tích cực hơn. Nguyên nhân đến từ nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước và tiến độ ghi nhận doanh thu từ các dự án lớn chủ yếu tập trung vào nửa cuối năm.

Cao su, khu công nghiệp và thép có sự phân hóa

Ở nhóm cao su và BĐS khu công nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất cao su. Giá cao su xuất khẩu tăng khoảng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt, hỗ trợ doanh thu và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành.

Một số doanh nghiệp còn có thể ghi nhận thêm thu nhập từ đền bù chuyển đổi đất và thanh lý cây cao su. Những đơn vị sở hữu quỹ đất lớn có khả năng chuyển đổi sang khu công nghiệp cũng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ hoạt động bàn giao đất và ghi nhận doanh thu.

Trong khi đó, nhóm khu công nghiệp truyền thống có thể tăng trưởng chậm hơn do tiến độ cho thuê chưa thực sự bứt phá, nhu cầu thuê phân hóa và sự thay đổi trong phương pháp ghi nhận doanh thu tại một số doanh nghiệp.

Với ngành thép, Agriseco cho rằng động lực chính trong quý 2 đến từ sự cải thiện của sản lượng tiêu thụ. Trong hai tháng đầu quý, tổng sản lượng bán hàng đạt khoảng 6,27 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Thép cuộn cán nóng là sản phẩm tăng trưởng nổi bật nhất, với sản lượng tăng 38%, nhờ công suất mới từ dự án Dung Quất 2 và tác động hỗ trợ từ thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhu cầu thép trong nước cũng được hỗ trợ khi giải ngân đầu tư công tăng 15% so với cùng kỳ và hoạt động xây dựng dần phục hồi, qua đó bù đắp một phần áp lực tại thị trường xuất khẩu.

Dù vậy, biên lợi nhuận của toàn ngành có thể thu hẹp so với quý 2/2025. Giá than cốc tăng 28% và quặng sắt tăng 6%, cao hơn mức tăng khoảng 11% của giá thép, khiến chi phí đầu vào gia tăng.

Trong bối cảnh này, Hòa Phát được Agriseco đánh giá nổi bật nhờ lợi thế sản xuất theo chuỗi khép kín, quy mô lớn và công suất HRC tiếp tục mở rộng. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp tôn mạ có thể chịu áp lực từ giá nguyên liệu, cạnh tranh trong nước và khó khăn tại các thị trường xuất khẩu.

Vĩ mô thuận lợi nhưng chi phí vốn vẫn là áp lực

Agriseco đánh giá nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi trong quý 2/2026 với 3 động lực chính gồm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư.

GDP quý 2 tăng 8,39% so với cùng kỳ, đưa mức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm lên 8,18%. Môi trường kinh doanh cải thiện được kỳ vọng thúc đẩy doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Hoạt động sản xuất cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp trong nửa đầu năm tăng 10,8%. Chỉ số PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm, phản ánh sản lượng và đơn hàng mới tiếp tục mở rộng.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài là một động lực đáng chú ý khác. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ, trong khi vốn giải ngân đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11% và lên mức cao nhất trong 5 năm.

Dòng vốn này có thể tiếp tục hỗ trợ các ngành công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng và xuất khẩu.

Năng lực tài chính của khối doanh nghiệp niêm yết cũng được củng cố. Đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của các doanh nghiệp tăng 23%, trong khi vốn chủ sở hữu tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn và tài sản mở rộng giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực sản xuất, đầu tư và tạo dư địa cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn là yếu tố gây áp lực. Theo dữ liệu FiinPro-X được Agriseco dẫn lại, lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh dài hạn bình quân tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước trong tháng 5/2026 ở mức khoảng 9%, cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Chi phí vốn tăng có thể ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Ngược lại, những doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối lành mạnh, tỷ lệ vay nợ thấp và dòng tiền ổn định được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.