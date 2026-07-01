Đón loạt “tin vui”, một nhóm cổ phiếu bất ngờ hút tiền

Chốt phiên 8/7, nhóm cổ phiếu phân bón bất ngờ trở thành điểm sáng của thị trường khi đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, BFC của Phân bón Bình Điền và DPM của Đạm Phú Mỹ cùng đóng cửa trong sắc tím, lần lượt lên 56.700 đồng và 24.200 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, DPM ghi nhận thanh khoản tăng vọt với hơn 12,3 triệu cổ phiếu được sang tay, cho thấy dòng tiền trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài nhóm phân bón giao dịch kém tích cực. Cổ phiếu DCM của Đạm Cà Mau cũng tăng 4,4%, lên 36.650 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Diễn biến khởi sắc này xuất hiện sau khi BFC, DPM và DCM trải qua hơn một tháng liên tục điều chỉnh và dò đáy. Dòng tiền quay trở lại trong bối cảnh một số doanh nghiệp đầu ngành bắt đầu hé lộ những tín hiệu tích cực về kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Đạm Phú Mỹ vượt loạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, đơn vị vận hành thương hiệu PVFCCo – Phú Mỹ (mã: DPM), cho biết hoạt động sản xuất và kinh doanh ghi nhận tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm.

Tổng sản lượng phân bón và hóa chất sản xuất ước đạt 551.500 tấn. Trong đó, sản lượng Urê Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 434.300 tấn, hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng. Sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 111.200 tấn, tương ứng 126% kế hoạch, còn UFC85 đạt khoảng 6.000 tấn, hoàn thành 130% mục tiêu.

Ở khâu tiêu thụ, tổng sản lượng kinh doanh phân bón và hóa chất ước đạt 972.300 tấn. Riêng sản lượng phân bón đạt 906.600 tấn, tương ứng 132% kế hoạch 6 tháng.

Nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ urê đạt khoảng 437.200 tấn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Các loại phân bón thương mại đạt 325.200 tấn, vượt 112% kế hoạch 6 tháng và hoàn thành 105% kế hoạch cả năm.

NPK Phú Mỹ cũng ghi nhận kết quả nổi bật khi sản lượng tiêu thụ ước đạt 144.200 tấn, vượt 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương khoảng 80% mục tiêu năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm.

Tương ứng với kết quả sản xuất và tiêu thụ, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của PVFCCo – Phú Mỹ được ước tính vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng hoàn thành vượt mức toàn bộ 5 chỉ tiêu quản trị và tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao.

Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu hơn 11.800 tỷ đồng, sắp chi hơn 1.000 tỷ trả cổ tức

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã: DCM) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo doanh nghiệp, doanh thu bộ sản phẩm trong nửa đầu năm đạt hơn 11.800 tỷ đồng, với tổng sản lượng tiêu thụ vượt 900.000 tấn, hoàn thành hơn 59% kế hoạch năm.

Mức doanh thu này cao hơn khoảng 20% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.824 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu tổng doanh thu 17.615 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.182 tỷ đồng. Về sản xuất, doanh nghiệp dự kiến đạt sản lượng 926.000 tấn urê, 350.000 tấn NPK và 3.700 tấn CO2 thực phẩm.

Trong 6 tháng cuối năm, công ty cho biết sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, bảo đảm nguồn cung, tối ưu chuỗi sản xuất – kinh doanh và mở rộng thị trường trong nước lẫn quốc tế. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa và Campuchia, trong khi Kali và DAP sẽ được tăng cường nhập khẩu từ các đối tác chiến lược.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Đạm Cà Mau còn chuẩn bị chi khoảng 1.059 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/7/2026, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/7/2026. Đây cũng là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.