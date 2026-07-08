Sau khi Thủy Tiên "thoát hàng", một cổ phiếu bất ngờ trần cứng hai phiên, chuyện gì đang diễn ra?

Sau chuỗi điều chỉnh mạnh kể từ vùng đỉnh hồi giữa tháng 6, cổ phiếu C32 của CTCP CIC39 bất ngờ bứt phá khi tăng kịch trần hai phiên liên tiếp, đưa thị giá lên 17.150 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của mã này khá èo uột khi chỉ có vài nghìn đến chục nghìn cổ phiếu khớp lệnh.

Đà tăng của C32 diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương ứng 300 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/7, trong khi ngày thanh toán dự kiến vào 5/8. Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CIC39 sẽ chi khoảng 9 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 4 năm doanh nghiệp quay trở lại chia cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, trong giai đoạn 2018-2021, CIC39 đều duy trì mức cổ tức tiền mặt 24% mỗi năm.

Đáng chú ý, trước khi bước vào nhịp điều chỉnh, C32 từng là cái tên gây chú ý với chuỗi tăng phi mã. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản liên tục biến động bất thường, khiến chính CIC39 phải lên tiếng cảnh báo nguy cơ xuất hiện hoạt động gom mua có tổ chức nhằm mục đích thâu tóm doanh nghiệp.

Trong văn bản gửi cơ quan quản lý, CIC39 cho rằng diễn biến giá và khối lượng giao dịch đã vượt xa quy luật cung - cầu thông thường, đồng thời đề nghị rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5 đến đầu tháng 6 để làm rõ liệu có dấu hiệu tạo cung cầu giả tạo hay hành vi thao túng giá hay không. Doanh nghiệp cũng khẳng định không có thông tin nội bộ hoặc thông tin trọng yếu chưa công bố có thể ảnh hưởng đến diễn biến cổ phiếu.

Ngay trong giai đoạn C32 lập đỉnh, bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu, ương đương 4,99% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông của doanh nghiệp. Giao dịch được thực hiện ngày 11/6, chủ yếu theo phương thức thỏa thuận, với giá trị ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Ít ngày sau, cha của bà Tiên là ông Nguyễn Tiến Vũ cũng thoái toàn bộ phần vốn nắm giữ, trong khi mẹ bà là bà Phạm Thị Thu Thủy mua thêm 15.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,04%.