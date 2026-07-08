PNJ khớp lệnh kỷ lục, lãnh đạo công ty đã làm gì?

8/7/2026 là phiên giao dịch lịch sử của cổ phiếu PNJ - Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận: 25,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong một phiên, là mức cao nhất của PNJ kể từ khi công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán (tháng 3/2009). Mức khớp lệnh kỷ lục này vượt xa phiên cao thứ hai, ngày 3/2/2026 với gần 6,8 triệu đơn vị. Đóng cửa, PNJ tăng 2,4% - đạt 52.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là diễn biến đáng chú ý khi trước đó PNJ đã có 3 phiên giảm sàn, sau thông tin lãnh đạo doanh nghiệp này vướng vào vụ án 28.000 viên kim cương lậu.

Cùng ngày 8/7, Hội đồng Quản trị PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc lấy ý kiến này là vào 17/8/2026. Việc lấy ý kiến, thông qua và thực hiện mua vào thông thường tiến hành sau đó hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

Nghị quyết của HĐQT PNJ không nêu rõ số lượng cổ phiếu quỹ mà công ty dự kiến mua vào.

Theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó, Hội đồng Quản trị PNJ đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung khẳng định 28.000 viên kim cương nhập lậu trong vụ án trên không được đưa vào hệ thống bán lẻ của công ty. Đồng thời lãnh đạo công ty cho biết P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định, không tham gia hoạt động mua bán hay kinh doanh kim cương.

Theo SSI Research, những giải trình từ PNJ phần nào giúp giảm bớt lo ngại về tác động ngắn hạn, song đây mới là thông tin từ phía doanh nghiệp, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng nên rủi ro về uy tín thương hiệu và quản trị vẫn hiện hữu.

Đơn vị phân tích đánh giá thanh khoản trước mắt vẫn trong tầm kiểm soát nhờ bảng cân đối tài chính lành mạnh và chính sách mua lại kim cương được duy trì. Lượng khách bán lại kim cương tăng mạnh ngay sau khi vụ việc xảy ra nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, trong khi thách thức lớn hơn là nguy cơ suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Với nhóm sản phẩm kim cương hiện đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức (10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương), SSI Research cho rằng nếu tâm lý khách hàng suy yếu kéo dài, tăng trưởng doanh thu của PNJ sẽ chịu áp lực trong các năm tới.

Cùng quan điểm thận trọng, HSC hạ khuyến nghị cổ phiếu PNJ từ "mua" xuống "giảm tỷ trọng", giảm giá mục tiêu từ 100.000 đồng xuống 46.700 đồng/cổ phiếu và cắt giảm trung bình 26% dự báo lợi nhuận ròng giai đoạn 2026-2028.

HSC dự báo lợi nhuận sau thuế vẫn tăng khoảng 15% trong năm 2026 nhưng sẽ giảm khoảng 10% vào năm 2027 do doanh số kim cương suy yếu, biên lợi nhuận thu hẹp và chi phí tài chính gia tăng.



