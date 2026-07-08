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Phiên 8/7: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng gần 600 tỷ đồng, 5 cổ phiếu bluechips chịu áp lực rút vốn

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Phiên 8/7: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng gần 600 tỷ đồng, 5 cổ phiếu bluechips chịu áp lực rút vốn

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị khoảng 124 tỷ đồng.

Sau phiên sáng giằng co, lực cầu cải thiện trong phiên chiều đã giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và đóng cửa tăng hơn 5 điểm, lên 1.854 điểm. Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 14.700 tỷ đồng. Ở giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng khoảng 585 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 553 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị khoảng 124 tỷ đồng. Theo sau là MBB với 100 tỷ đồng, VIC 67 tỷ đồng, MWG 43 tỷ đồng và CTG 34 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PNJ chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 215 tỷ đồng, tiếp đến là MSN 185 tỷ đồng, VHM 132 tỷ đồng, VPB 124 tỷ đồng và TCB 112 tỷ đồng.﻿

Phiên 8/7: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng gần 600 tỷ đồng, 5 cổ phiếu bluechips chịu áp lực rút vốn- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 49 tỷ đồng

Chiều mua, BVS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 1,1 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm KSF 700 triệu đồng, C69 600 triệu đồng, VC3 500 triệu đồng và TNG 400 triệu đồng.

Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất với hơn 27 tỷ đồng, theo sau là MBS 25 tỷ đồng, PVS 1,1 tỷ đồng, APS và VFS cùng bị bán ròng khoảng 400 triệu đồng.

Phiên 8/7: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng gần 600 tỷ đồng, 5 cổ phiếu bluechips chịu áp lực rút vốn- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng ABB khoảng 21 tỷ đồng, VEA gần 2 tỷ đồng, TVN 1 tỷ đồng và QNS khoảng 200 triệu đồng; FOC cũng được mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán, ACV đứng đầu với hơn 4 tỷ đồng, tiếp đến là DDV 1,6 tỷ đồng, MSR 700 triệu đồng, F88 và MML cùng bị bán ròng khoảng 200 triệu đồng.

Phiên 8/7: Khối ngoại "quay đầu" bán ròng gần 600 tỷ đồng, 5 cổ phiếu bluechips chịu áp lực rút vốn- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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