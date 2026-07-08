5% cổ phần PNJ vừa "đổi chủ"

Sau cú lao dốc khiến hàng loạt nhà đầu tư mắc kẹt, lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc mạnh mẽ trong phiên 8/7, kéo cổ phiếu PNJ tăng 2,36% lên 52.000 đồng/cổ phiếu và đóng cửa ở mức cao nhất phiên.

Hơn 25 triệu đơn vị được sang tay trong 1 ngày, cao thứ ba trên toàn sàn, tương đương gần 5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Con số này là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của PNJ. Đáng chú ý, khối ngoại đã bán ròng khoảng 4,6 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên hôm nay, tương ứng giá trị 221 tỷ đồng.

Phiên hồi phục giúp vốn hóa thị trường của PNJ tăng lên 26.600 tỷ đồng, qua đó trở lại "câu lạc bộ" vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán. Dù vậy, so với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm, cổ phiếu vẫn đã mất gần 35% giá trị. Vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng tỷ đồng chỉ sau ít phiên giao dịch đầy biến động.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu PNJ xuất hiện ngay sau thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia. Trong đó, ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đơn vị do PNJ sở hữu 100% vốn - bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Thông tin trên nhanh chóng tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, bất chấp việc PNJ khẳng định vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo, không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp.

Trước những lo ngại của thị trường, PNJ liên tục phát đi các thông điệp trấn an. Cập nhật mới nhất, doanh nghiệp cho biết P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của PNJ vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời, công ty đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab. Hội đồng quản trị cũng đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên độc lập.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ trực tuyến với nhà đầu tư ngày 6/7, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung nhấn mạnh cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ. Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương.

Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Không chỉ đưa ra các thông tin nhằm củng cố niềm tin thị trường, ban lãnh đạo PNJ còn phát tín hiệu đồng hành cùng cổ đông thông qua kế hoạch mua cổ phiếu. Ngay sau cuộc gặp nhà đầu tư, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 10/7 đến 7/8 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Ở góc nhìn phân tích, trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đánh giá rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ vẫn có thể kiểm soát được. Theo SSI, rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm nhu cầu mua sắm.

Hiện các sản phẩm liên quan đến kim cương chiếm khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ, gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Vì vậy, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin của khách hàng đều có thể tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, SSI đã hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 của PNJ xuống còn 3.333 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% so với năm trước, thay cho mức dự báo 3.569 tỷ đồng (tăng 26%) trước đó. Theo SSI, đây trước hết là câu chuyện về niềm tin và quản trị doanh nghiệp, hơn là vấn đề về lợi nhuận.