Gelex Infra đã giải ngân 2.818 tỷ đồng vốn huy động từ đợt IPO

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, MCK: GEL, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 448/GCN- UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25/11/2025.

Cụ thể, ngày 7/1/2026, Gelex Infra đã chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân là 28.820 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tổng số tiền hơn 2.882 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Gelex Infra sẽ sử dụng 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A)- Giai đoạn 1; hơn 542 tỷ đồng dự kiến để tái cấu trúc tài chính công ty; còn lại 1.440 tỷ đồng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tính đến thời điểm công bố thông tin ngày 7/7/2026, Gelex Infra đã sử dụng 2.818 tỷ đồng, còn lại hơn 64 tỷ đồng chưa được giải ngân, cụ thể như sau:

Nguồn: GEL

Trong một diễn biến khác, Gelex Infra vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 26/6/2026 vừa qua.

Đáng chú ý, tại cuộc họp, các cổ đông của Gelex Infra đã thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm năm 2026, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho các năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Gelex Infra với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cổ đông của Gelex Infra còn phê duyệt phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán được xác định không thấp hơn giá đóng cửa bình quân (trung bình cộng theo giá) của 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này; đồng thời, không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm HĐQT công ty quyết định giá chào bán theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (giá trị sổ sách trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán là 11.344 đồng/cổ phiếu) và giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian dự kiến thực hiện từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi được UBCKNN chấp thuận cho công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán phù hợp với quy định của pháp luật.

Với giả định giá đóng cửa trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ có khoảng giá từ 31.400- 35.200 đồng/cổ phiếu, trung bình 33.300 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 3.330 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán, doanh nghiệp dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn Gelex; sử dụng 795 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư Gelex; còn lại 104 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ khác. Thời gian sử dụng vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.



