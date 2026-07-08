Kido muốn mua lại một công ty chưa đầy 1 'tháng tuổi'

CTCP Tập đoàn Kido (mã: KDC, sàn HoSE) thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TPF (TPF).

KDC giao ông Trần Quốc Nguyên làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Kido trong TPF sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng.

Kido thông qua cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của TPF theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc; bổ nhiệm người đại diện vốn tai TPF làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của TPF.

Theo tìm hiểu, TPF chỉ mới được thành lập vào tháng 6/2026, hiện do ông Nguyễn Quốc Lâm làm người đại diện pháp luật.

Trong diễn biến khác, Kido báo cáo đã mua lại 13,46 triệu cổ phiếu trong tổng số 14,46 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đã đăng ký trong thời gian từ 3-30/6/2026.

Giá giao dịch bình quân 50.288 đồng/cổ phiếu. Ước tính, KDC đã chi gần 677 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu nói trên. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau giao dịch trên, KDC nâng số lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 13,46 triệu đơn vị. Trong khi đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết giảm xuống còn 276,3 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên ở mức 2.898 tỷ đồng.

Sau đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) có văn bản nhắc nhở Kido về việc giao dịch cổ phiếu của chính mình không đúng quy định.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Quy định Công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu của chính mình.

Qua theo dõi và kiểm tra việc đặt lệnh của Kido đối với việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong khoảng thời gian từ ngày 3/6/2026 đến ngày 30/6/2026, HoSE nhận thấy phiên giao dịch ngày 17/6/2026 công ty đặt mua 429.000 cổ phiếu KDC và ngày 22/6/2026 công ty đặt mua 430.000 cổ phiếu KDC theo phương thức khớp lệnh trên sàn tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt không đúng với quy định nêu trên.

Do đó, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Kido phải tuân thủ đúng các quy định về giao dịch cổ phiếu của chính mình.