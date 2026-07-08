Samsung lãi kỷ lục, vì sao cổ phiếu lao dốc không phanh?

Theo báo cáo sơ bộ công bố ngày 7/7, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 89,4 nghìn tỷ won (58,44 tỷ USD), cao hơn mức dự báo 87,3 nghìn tỷ won của LSEG SmartEstimate. Công ty đã báo cáo lợi nhuận 4,7 nghìn tỷ won vào cùng kỳ năm trước.

Samsung dự báo doanh thu có thể tăng 129% lên 171 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức lợi nhuận vượt tổng kết quả kinh doanh mà Samsung đạt được trong ba năm gần đây cộng lại, phản ánh sự bùng nổ của thị trường chip nhớ khi các doanh nghiệp trên toàn cầu tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tích cực không đủ để giữ giá cổ phiếu. Cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm tới 10,1% và kết thúc phiên giảm 6,9%, khiến vốn hóa thị trường của hãng "bốc hơi" hơn 80 tỷ USD. Cùng phiên, cổ phiếu SK Hynix giảm 6%, kéo chỉ số chuẩn KOSPI của Hàn Quốc mất 4,9%.

Samsung Electronics vừa báo cáo lợi nhuận hoạt động quý II/2026 tăng gấp 19 lần, vượt qua tổng lợi nhuận của ba năm qua. Ảnh: Reuters.

Theo các nhà phân tích, thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng về kết quả kinh doanh của Samsung vào giá cổ phiếu trước khi doanh nghiệp công bố báo cáo. Bên cạnh đó, giới đầu tư ngày càng thận trọng trước nguy cơ các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cắt giảm tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu chip bán dẫn.

Ông Albert Yong - đối tác điều hành tại Petra Capital Management - cho biết, kết quả khả quan của Samsung đã được dự báo từ trước và phần lớn đã được phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu. Theo ông, điều khiến nhà đầu tư lo ngại là khả năng làn sóng AI không duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện nay cũng như nguy cơ các doanh nghiệp công nghệ Mỹ giảm chi tiêu cho hạ tầng AI.

Giá chip nhớ tiếp tục tăng mạnh khi nhu cầu AI không chỉ tập trung vào chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) mà còn lan sang các dòng DRAM và NAND truyền thống. Theo Citi Research, giá bán bình quân của DRAM và NAND trong quý II lần lượt tăng 44% và 53% so với quý trước.

Dù vậy, bà Jing Jie Yu - chuyên gia phân tích của Morningstar - nhận định, doanh thu của Samsung chưa thực sự mạnh như kỳ vọng. Theo bà, giá DRAM tăng chậm hơn dự báo có thể khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng duy trì mức giá cao của chip nhớ trong thời gian tới.

Lợi nhuận của Samsung tăng mạnh ngay cả khi công ty đã trích lập khoản chi lớn để thưởng cho nhân viên bộ phận bán dẫn theo thỏa thuận tiền lương đạt được hồi tháng 5. Các nhà phân tích cho rằng nếu không tính khoản chi này, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn có thể đã vượt 100 nghìn tỷ won.

Bên cạnh đó, việc sản lượng chip HBM tăng nhanh đã khiến nguồn cung chip nhớ truyền thống dùng cho điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy chủ doanh nghiệp trở nên khan hiếm hơn, qua đó tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá.

Bà Raisah Rasid - chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Asset Management - cho rằng, kết quả kinh doanh của Samsung vẫn sẽ tích cực, song mức sinh lời nhiều khả năng sẽ dần hạ nhiệt và khó lặp lại mức tăng trưởng ba chữ số như trong nửa đầu năm.

Trong khi mảng chip nhớ được kỳ vọng tiếp tục mang về lợi nhuận lớn, các chuyên gia nhận định hoạt động gia công bán dẫn (foundry) và chip logic (LSI) của Samsung có thể ghi nhận khoản lỗ lớn hơn do chi phí tiền thưởng được phân bổ trên toàn bộ bộ phận bán dẫn.

Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc vẫn lao dốc mạnh khi giới đầu tư lo ngại chu kỳ tăng trưởng của AI có thể sớm chững lại. Ảnh: Investing.com

Samsung dự kiến công bố báo cáo tài chính chi tiết vào ngày 30/7, bao gồm kết quả kinh doanh của từng mảng hoạt động.

Triển vọng của ngành bán dẫn trong thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào tốc độ đầu tư AI. Giới đầu tư lo ngại các "ông lớn" công nghệ như Meta, Microsoft, Amazon và Alphabet sẽ phải vay vốn đáng kể để tiếp tục mở rộng hạ tầng AI trong bối cảnh hiệu quả đầu tư chưa được kiểm chứng, qua đó có thể khiến nhu cầu chip suy yếu.

Trong báo cáo công bố ngày 6/7, Morgan Stanley nhận định đà suy yếu gần đây của nhóm cổ phiếu bán dẫn có thể tiếp diễn khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn nhiều khả năng sẽ thận trọng hơn trong chi tiêu vốn thời gian tới.

Tuần trước, Samsung Electronics và SK Hynix đã công bố các kế hoạch đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất phục vụ AI. Tuy nhiên, việc tăng mạnh công suất cũng làm dấy lên lo ngại ngành bán dẫn có thể đối mặt với rủi ro dư cung nếu chi tiêu cho AI giảm tốc trong tương lai.

Trong một diễn biến liên quan, SK Hynix ngày 6/7 đã khởi động đợt phát hành cổ phiếu tại Mỹ nhằm huy động 43 nghìn tỷ won. Đợt chào bán này được xem là phép thử tiếp theo đối với niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của ngành bán dẫn trong kỷ nguyên AI.