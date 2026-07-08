Giá bạc lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới tranh thủ "gom" 15 tấn

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý vừa mua thêm gần 15,5 tấn bạc trong ngày 7/7. Động thái diễn ra sau khi quỹ vừa bán mạnh tay trong ngày đầu tuần. Hiện tại, SLV đang nắm hơn 14.900 tấn bạc, tương ứng giá trị khoảng 29 tỷ USD.

Cùng ngày 7/7, trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc thế giới lao dốc 3,4% mất mốc 60 USD/ounce. Giá bạc hiện đang dao động quanh vùng giá này khoảng 2 tuần trở lại đây sau cú rơi đầy bất ngờ trước đó.

Sau báo cáo việc làm tháng 6 hôm thứ Năm, vị thế thị trường vẫn hỗ trợ kim loại, nhưng không hoàn toàn nghiêng về một phía như phản ứng đầu tiên sau khi dữ liệu được công bố.

Số lượng việc làm tăng 57.000 trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 115.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2% và số liệu việc làm tháng 4-5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000. Điều đó làm giảm bớt sự cấp bách về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong thời gian ngắn, nhưng diễn biến thị trường hôm thứ Ba đã đẩy rủi ro lạm phát trở lại kênh lãi suất.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,549% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,185% khi giá dầu tăng do các cuộc tấn công mới ở eo biển Hormuz, khiến kim loại quý bị kẹt giữa dữ liệu việc làm yếu hơn và bối cảnh lợi suất danh nghĩa cao hơn.

Tình hình eo biển Hormuz được mô tả rõ nhất là tình trạng vận chuyển tự do với nguy cơ tấn công leo thang. Tác động hiện tại đối với kim loại quý là sự pha trộn giữa: các vụ tấn công tạo thêm áp lực địa chính trị, nhưng giá dầu thô cao hơn cũng làm tăng rủi ro lạm phát, giữ cho lợi suất cao và hạn chế lợi ích từ dòng vốn trú ẩn an toàn.﻿

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $61,33 đến $62,81, với mục tiêu vượt qua vùng này là $64 và sau đó là $65. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức $60,69, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở $59,00 và sau đó là $58,00.