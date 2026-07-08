Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nâng sở hữu lên gần 326 triệu cổ phiếu HAG

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).



Theo đó, bầu Đức đã mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG trong thời gian từ ngày 29/6/2026 đến ngày 7/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, Chủ tịch HAGL tăng sở hữu từ gần 322 triệu cổ phiếu lên mức gần 326 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 25,4% lên 25,72% vốn tại HAGL.

Tổng cộng ông Đoàn Nguyên Đức cùng những người thân đang nắm giữ 391,46 triệu cổ phiếu, chiếm 30,89% vốn HAGL. Trong đó, con gái Đoàn Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,03%), con trai Đoàn Hoàng Nam nắm 52 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,1%).

Chủ tịch HAGL liên tục gom cổ phiếu trong thời gian gần đây. Trước đó, ông Đức vừa mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian từ ngày 16/6/2026 đến 22/6/2026 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, HAGL công bố việc sẽ chấm dứt hoạt động chi nhánh Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai do không còn phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. HAG cho biết hiện tại, không còn lao động nào đang làm việc tại Chi nhánh và không còn bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào chưa được thanh toán hoặc chưa được thực hiện theo quy định pháp luật.

Chi nhánh này được cấp chứng nhận hoạt động từ tháng 6/2006, có trụ sở tại số 1 Phù Đổng, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trên thực tế, khách sạn tại địa chỉ trên đã được HAGL bán đi từ tháng 8/2024.

Về hoạt động kinh doanh, HAGL vừa báo lãi sau thuế 1.173 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 225% so với cùng kỳ đồng thời là lãi quý mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.784 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 11% lên mức 626 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HAGL còn hưởng lợi từ hoạt động tài chính khi mang về doanh thu 106 tỷ đồng, tăng 83%. Cùng với đó là chi phí tài chính ghi nhận âm 577 tỷ đồng (cùng kỳ 109 tỷ đồng) nhờ được miễn giảm lãi vay tới 750 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HAG đi ngang so với đầu năm ghi nhận hơn 26.200 tỷ đồng. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi đạt 4.800 tỷ đồng, giảm 10%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 9.070 tỷ đồng, tăng 7%, chủ yếu nằm ở chi phí phát triển vườn cây ăn quả và chi phí trồng cây cà phê.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HAG ghi nhận gần 6.800 tỷ đồng, giảm 14%. Trong đó, gần 5.400 tỷ là nợ vay ngắn hạn, toàn bộ là nợ ngân hàng; trong khi nợ dài hạn hơn 1.400 tỷ đồng bao gồm 990 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.



