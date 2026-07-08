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Quỹ Leadvisors ‘xả hàng’ 20 triệu cổ phiếu VSC

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ Leadvisors ‘xả hàng’ 20 triệu cổ phiếu VSC

Quỹ Leadvisors vừa bán ra thành công 20 triệu cổ phiếu VSC nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 10,68% vốn tại Viconship.

Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (Quỹ Leadvisors) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE).

Theo đó, Quỹ Leadvisors vừa bán ra thành công 20 triệu cổ phiếu VSC nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 3/7/2026.

Sau giao dịch nêu trên, Quỹ Leadvisors đã giảm khối lượng cổ phiếu VSC đang nắm giữ từ gần 60 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,03%) xuống còn gần 40 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,68%).

Đáng chú ý, trước đó ngày 22/4/2026, Quỹ Leadvisors đã mua vào 60 triệu cổ phiếu VSC, qua đó sở hữu 16,03% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Viconship.

Quỹ Leadvisors ‘xả hàng’ 20 triệu cổ phiếu VSC - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Viconship ghi nhận doanh thu thuần gần 860,6 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 331,5 tỷ đồng, tăng 45,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 41,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 113,8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản thu nhập từ việc đánh giá lãi đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết gần 72 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Viconship báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 69,6 tỷ đồng, giảm 37,4% so với quý I/2025.

Theo giải trình của Viconship, doanh thu tăng dẫn tới chi phí bán hàng tăng; khoản thu nhập khác giảm do không phát sinh thu nhập bất thường; bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ 23,6 tỷ đồng lên gần 215,8 tỷ đồng nhằm phục vụ các hoạt đồng đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt là những nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế quý I/2026 giảm so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Viconship tăng 8,9% so với đầu năm, lên mức gần 14.121,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 34,3% tổng tài sản với hơn 4.836,6 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn gần 3.086,5 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 7.351,8 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 2.530 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng nợ; trái phiếu chuyển đổi gần 3.363,3 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng nợ.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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