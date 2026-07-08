PNJ vừa đánh mất một cột mốc quan trọng trên sàn chứng khoán

Những phiên giao dịch đầu tháng 7 đã mang đến cú sốc không nhỏ với cổ đông PNJ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, mã này tiếp tục giảm kịch biên độ, đánh dấu 3 phiên giảm sàn liên tiếp.

Chỉ sau 3 phiên lao dốc, thị giá PNJ đã mất gần 20%, kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bốc hơi hơn 6.300 tỷ đồng, xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng. Với quy mô này, PNJ đã chính thức đánh mất cột mốc doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Đà giảm mạnh của cổ phiếu xuất hiện ngay sau thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia. Trong đó, ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), đơn vị do PNJ sở hữu 100% vốn - bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Thông tin trên nhanh chóng tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, bất chấp việc PNJ khẳng định vụ việc chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Đặng Ngọc Thảo, không phải trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.

Cập nhật mới nhất, PNJ vừa phát thông báo khẳng định P-Lab là pháp nhân hoạt động độc lập với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Hiện nay, mọi hoạt động của PNJ vẫn đang duy trì ổn định. Doanh nghiệp đã và đang triển khai các biện pháp tăng cường quản trị, kiểm soát và giám sát đối với P-Lab, đồng thời Hội đồng quản trị của Công ty đã thành lập Tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của 2 thành viên độc lập.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ trực tuyến với nhà đầu tư ngày 6/7, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung nhấn mạnh P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ giám định và cấp chứng thư kiểm định, không kinh doanh kim cương cũng như không tham gia hoạt động mua bán với PNJ.

Theo bà Dung, toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được nhập khẩu chính ngạch hoặc thu mua hợp pháp từ khách hàng, còn số kim cương trong vụ án không đi vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ đưa ra các thông tin trấn an, ban lãnh đạo PNJ còn phát đi tín hiệu đồng hành cùng cổ đông thông qua kế hoạch mua cổ phiếu. Ngay sau cuộc gặp nhà đầu tư, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 10/7 đến 7/8 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đánh giá rủi ro ngắn hạn đối với thanh khoản và hoạt động kinh doanh của PNJ là có thể kiểm soát được. Rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng niềm tin người tiêu dùng bị ảnh hưởng, từ đó làm chậm lại nhu cầu mua mới. Các sản phẩm liên quan đến kim cương hiện chiếm khoảng 33% doanh thu trang sức của PNJ, bao gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Do đó, bất kỳ sự suy giảm kéo dài nào về niềm tin tiêu dùng đều có thể ảnh.

SSI hạ dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 xuống còn 3.333 tỷ đồng (+18% so với năm trước) từ mức 3.569 tỷ đồng (+26% so với năm trước). Theo SSI, đây là câu chuyện về lòng tin và quản trị doanh nghiệp hơn là về lợi nhuận.