Phát hiện 50 triệu thông tin người Việt bị lộ, có cả cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp: Bắt giữ N.V.D. SN 2005 và Phùng Xuân Đường SN 1980

Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ)

Ngày 07/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, có một số đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Telegram rồi tham gia các hội, nhóm, đăng tải bài viết có nội dung mua bán trái phép thông tin cá nhân; thu thập nguồn dữ liệu cá nhân.

Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ tập hợp, chỉnh sửa lại để bán cho những người có nhu cầu nhằm mục đích thu lợi bất chính. Để tránh bị phát hiện, quá trình liên lạc, trao đổi mua bán, các đối tượng sử dụng nền tảng Telegram, còn giao dịch chuyển tiền thì dùng ví tiền ảo hoặc tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, sau một thời gian điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ, triệu tập Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) và N.V.D. (SN 2005, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 2 CPU, 2 laptop, 4 điện thoại di động, hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên địa bàn cả nước.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra, bước đầu Công an xác định, các đối tượng đã thu thập, mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng chú ý, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Từ tháng 06/2025 cho đến lúc bị bắt, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Trong 2 đối tượng, Phùng Xuân Đường được xác định giữa vai trò cầm đầu. Đây là đối tượng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.