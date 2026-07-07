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Từ ngày mai, công ty chứng khoán hạ tỷ lệ margin cổ phiếu PNJ

| | Thị trường chứng khoán

Từ ngày mai, công ty chứng khoán hạ tỷ lệ margin cổ phiếu PNJ

Cổ phiếu PNJ đã giảm sàn 3 phiên liên tiếp, phân hóa doanh nghiệp rời khỏi top tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Chứng khoán FPT (FPTS) vừa bất ngờ thông báo giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ (margin) đối với cổ phiếu PNJ -  Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận từ 50%, về 30%, hiệu lực từ ngày 8/7/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn 3 phiên liên tiếp từ 5-7/7, hiện xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu.

Vốn hóa doanh nghiệp theo đó giảm khoảng 6.300 tỷ đồng. Với mức vốn hóa rơi xuống dưới mốc 26.000 tỷ đồng, PNJ đã rời khỏi câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hoá trên 1 tỷ USD của thị trường chứng khoán Việt.

Cú rơi của cổ phiếu PNJ diễn ra sau các thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH Giám định PNJ, công ty thành viên của PNJ. Trước đó, PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã nhiều lần lên tiếng trấn an khách hàng, cổ đông, đồng thời cho biết hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. Chiều 6/7, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua vào cổ phiếu PNJ trong bối cảnh mã này giảm sàn liên tiếp.

An Thái

Nhịp Sống Thị Trường

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