Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 7/7. Song áp lực bán đã giảm ở nhiều mã và Index dần phục hồi và tăng điểm tốt hơn với điểm nhấn nổi bật ở nhóm chứng khoán. Kết phiên VN-Index tăng 4,75 điểm (+0,26%) lên mức 1.848,25 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 43 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 206 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị 26 tỷ đồng, tiếp theo là FPT và VNM cùng được mua ròng 18 tỷ đồng, STB (17 tỷ đồng), BSR (16 tỷ đồng), TCB (14 tỷ đồng), VHM (12 tỷ đồng), VCB (12 tỷ đồng), ACB (11 tỷ đồng) và LPB (10 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 123 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (101 tỷ đồng), GMD (31 tỷ đồng), MWG (23 tỷ đồng), SSI (12 tỷ đồng), BID (11 tỷ đồng), VIP (10 tỷ đồng), trong khi FUEVFVND, MBB và HDG cùng bị bán ròng 8 tỷ đồng.