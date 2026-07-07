Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" ròng trăm tỷ phiên 7/7

| | Thị trường chứng khoán

Hai cổ phiếu lớn bị tự doanh CTCK "xả" ròng trăm tỷ phiên 7/7

Tự doanh CTCK bán ròng 206 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 7/7. Song áp lực bán đã giảm ở nhiều mã và Index dần phục hồi và tăng điểm tốt hơn với điểm nhấn nổi bật ở nhóm chứng khoán. Kết phiên VN-Index tăng 4,75 điểm (+0,26%) lên mức 1.848,25 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 43 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 206 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị 26 tỷ đồng, tiếp theo là FPT và VNM cùng được mua ròng 18 tỷ đồng, STB (17 tỷ đồng), BSR (16 tỷ đồng), TCB (14 tỷ đồng), VHM (12 tỷ đồng), VCB (12 tỷ đồng), ACB (11 tỷ đồng) và LPB (10 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VPB là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 123 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (101 tỷ đồng), GMD (31 tỷ đồng), MWG (23 tỷ đồng), SSI (12 tỷ đồng), BID (11 tỷ đồng), VIP (10 tỷ đồng), trong khi FUEVFVND, MBB và HDG cùng bị bán ròng 8 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có thêm 1,5 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Việt Nam có thêm 1,5 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm Nổi bật

4 nữ doanh nhân Việt mất hàng trăm tỷ sau biến cố kim cương

4 nữ doanh nhân Việt mất hàng trăm tỷ sau biến cố kim cương Nổi bật

Hàng triệu cổ phiếu PNJ được “giải cứu”

Hàng triệu cổ phiếu PNJ được “giải cứu”

15:45 , 07/07/2026
Phiên 7/7: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, tung hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu trên HOSE

Phiên 7/7: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, tung hơn trăm tỷ gom một cổ phiếu trên HOSE

15:45 , 07/07/2026
Mỗi trẻ sơ sinh Mỹ chính thức được cấp 1.000 USD để đầu tư chứng khoán

Mỗi trẻ sơ sinh Mỹ chính thức được cấp 1.000 USD để đầu tư chứng khoán

15:38 , 07/07/2026
Quỹ ngoại tỷ USD không tiếc lời khen FPT

Quỹ ngoại tỷ USD không tiếc lời khen FPT

15:28 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên