Quỹ ngoại tỷ USD không tiếc lời khen FPT

Pyn Elite Fund - quỹ ngoại quy mô gần 900 triệu EUR (26.800 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) vừa công bố báo cáo tháng 6 có nhiều đánh giá đáng chú ý về cổ phiếu FPT.

Theo Pyn Elite Fund, cổ phiếu FPT chịu áp lực do lo ngại rằng AI sẽ gây gián đoạn lĩnh vực gia công phần mềm CNTT. Những lo ngại tương tự từng xuất hiện trong các làn sóng công nghệ trước đây, khi tự động hóa giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng nhu cầu thị trường.

“AI nhiều khả năng cũng sẽ đi theo lộ trình đó bằng cách tạo ra nhu cầu mới về phần mềm, khi trí tuệ nhân tạo với chi phí thấp hơn cho phép phát triển các ứng dụng đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao”, quỹ ngoại đưa ra nhận định.

Tuy nhiên, điểm tích cực là kết quả kinh doanh của FPT vẫn tăng trưởng khả quan. Trong 5 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của FPT tăng 16% và doanh thu từ thị trường Nhật Bản tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hợp đồng mới ký của FPT đạt 23.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026 (tăng 31,1% so với cùng kỳ), cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ phía khách hàng.

Theo Pyn Elite Fund, khác với các đối thủ Ấn Độ vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ – tâm điểm của những tác động do AI gây ra, FPT lại có tỷ trọng doanh thu lớn từ Nhật Bản, nơi tốc độ ứng dụng AI diễn ra từ từ hơn, giúp công ty có thêm thời gian thích nghi.

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức tinh gọn cho phép FPT triển khai công việc nhanh chóng, trong khi quy mô đủ lớn giúp công ty thực hiện các dự án trọng yếu và hợp tác với những tên tuổi hàng đầu ngành như Microsoft, NVIDIA, SAP và Anthropic. Quỹ ngoại cho rằng tất cả những yếu tố này tạo vị thế thuận lợi để FPT hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi sang AI.

Trước đó, trong thư gửi nhà đầu tư vào cuối tháng 6, ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund cho biết quỹ bắt đầu trở lại mua FPT từ cuối năm 2025, khi thị giá giảm mạnh. Theo nhà quản lý quỹ, tăng trưởng lợi nhuận của FPT vẫn tiếp diễn, trong khi định giá đã hạ về mức hấp dẫn với P/E dự phóng 2026 khoảng 12 lần và 2027 khoảng 10 lần.

Tính đến 30/6/2026, FPT đang là khoản đầu tư lớn thứ 4 trong danh mục của Pyn Elite Fund với tỷ trọng 7,7%. Ước tính, quỹ ngoại này đang nắm khoảng 29,4 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị gần 2.100 tỷ đồng. Trong tháng 6, quỹ ngoại ghi nhận hiệu suất 1,76%, đưa hiệu suất từ đầu năm đến cuối tháng còn âm 3,48%.