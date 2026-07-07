Thị phần môi giới HNX quý 2/2026: Hàng loạt xáo trộn, VPS bị thu hẹp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều biến động, đáng chú ý là thị phần của công ty dẫn đầu VPS đã giảm mạnh.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết quý 2/2026, VPS tiếp tục dẫn đầu với thị phần 17,71% nhưng đã giảm đáng kể so với mức 19,45% của quý liền trước. Tương tự, TCBS đứng thứ hai cũng bị thu hẹp thị phần giảm từ 9,66% còn 9%.

VPBankS bứt phá với thị phần tăng từ 4,21% lên 6,71% qua đó vươn lên hạng 3. Bên cạnh đó, BSC, DNSE và VIX cũnglọt vào top 10. Ngược lại, SSI, VNDIRECT và MBS đều thụt lùi so với quý trước. Đáng chú ý, HSC, KIS Việt Nam và FPTS đã rót khỏi top 10.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VPS đứng đầu với thị phần 18,59%, theo sau lần lượt là TCBS (9,58%), SSI (7,25%), VNDIRECT (6,27%)...

Trên thị trường UPCoM, VPS vẫn đứng đầu về thị phần nhưng đã tụt mạnh từ mức 24,35% còn 16,71%. TCBS, SSI, MBS, VNDIRECT, HSC đồng loạt tụt hạng, thậm chí VCBS và DNSE rời top 10.

Ngược lại, VPBankS bứt phá mạnh mẽ để lọt vào top 10 với thị phần 5,28%, qua đó xếp thứ 5. Một trường hợp đáng chú ý khác là Vietcap vươn lên hạng 2 với thị phần 8,24%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VPS đứng đầu với thị phần 20,47%, kế đến là TCBS ở mức 8,56%, SSI chiếm 7,34%, MBS chiếm 5,96%.