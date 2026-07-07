Ông Nguyễn Hùng Cường lại bị “call margin”

Công ty cổ phần chứng khoán MВ (MBS) vừa có thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG).

Cụ thể, MBS dự kiến bán giải chấp cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp (mã: DIG) từ ngày 7/7/2026. Lượng cổ phiếu dự kiến bán là gần 1,2 triệu cổ phiếu DIG

Cùng ngày, MBS cũng dự kiến bán giải chấp hơn 591 nghìn cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp đồng thời là em gái ông Cường.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Đây không phải lần đầu gia đình Chủ tịch DIG bị CTCK “call margin”. Trước đó, gia đình này đã nhiều lần bị thông báo bán giải chấp cổ phiếu, gần nhất ngay trong tháng 6/2026.

Tính từ đầu năm 2026, thị giá DIG đã giảm tới 29%, qua đó lùi xuống mốc 11.900 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu hai anh em Chủ tịch bị bán giải chấp có giá trị thị trường hơn 20 tỷ đồng.