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Loạt doanh nghiệp lĩnh vực hàng không phải thực hiện kê khai giá từ tháng 7/2026

| | Thị trường chứng khoán

Bộ Xây dựng công bố danh sách các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng phải thực hiện kê khai giá từ tháng 7/2026.

Bộ Xây dựng vừa qua đã ban hành Thông báo số 375/TB-BXD công bố danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ thực hiện kê khai giá thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng kể từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, trong lĩnh vực vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, 6 hãng hàng không phải kê khai giá là: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air), Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines (Pacific Airlines), Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt (Vietravel Airlines) và Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways).

Đối với dịch vụ cho thuê sân đậu tàu bay, có 3 đơn vị phải thực hiện kê khai giá, gồm: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời.

Loạt doanh nghiệp lĩnh vực hàng không phải thực hiện kê khai giá từ tháng 7/2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đối với dịch vụ cho thuê quầy làm thủ tục hành khách, có 5 doanh nghiệp thuộc diện thực hiện kê khai giá, gồm: ACV, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Ở nhóm dịch vụ hạ tầng nhà ga, có 5 doanh nghiệp phải kê khai giá đối với dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý và cho thuê cầu dẫn khách lên, xuống tàu bay, gồm: ACV, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Đối với dịch vụ phân loại tự động hành lý đi, có 3 đơn vị phải thực hiện kê khai giá, gồm ACV, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Đối với dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, doanh nghiệp thuộc diện kê khai giá là ACV.

Ở nhóm nhiên liệu hàng không, có 4 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá, gồm: Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec), Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất và Công ty cổ phần Tập đoàn Nhiên liệu hàng không Đông Dương.

Đối với dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, danh sách gồm ACV và Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất.

Đối với dịch vụ nhượng quyền khai thác dịch vụ tại cảng hàng không, có 3 đơn vị phải thực hiện kê khai giá, gồm ACV, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời.

Đối với lĩnh vực hàng không, việc kê khai giá có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là ngành có nhiều dịch vụ hạ tầng thiết yếu như sân đỗ tàu bay, cầu dẫn khách, quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, phục vụ mặt đất và tra nạp nhiên liệu.

Cơ chế kê khai giá góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong hình thành giá dịch vụ, tạo cơ sở để cơ quan quản lý giám sát và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
hàng không, ACV

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