Đỉnh cao kỷ lục: Lợi nhuận Samsung tăng vọt hơn 19 lần, cổ phiếu phi mã 159%

Lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics trong quý II đã tăng vọt hơn 19 lần lên mức 89,4 nghìn tỷ Won (khoảng 58,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả bùng nổ này được thúc đẩy bởi tình trạng khan hiếm chip nhớ kéo dài liên tục trước làn sóng bùng nổ nhu cầu tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong báo cáo kết quả kinh doanh vừa công bố, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc xác nhận lợi nhuận hoạt động giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng trưởng tới 1.810,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của tập đoàn cũng tăng mạnh 129,3%, đạt 171 nghìn tỷ Won. Nếu đặt lên bàn cân với quý trước, lợi nhuận hoạt động của Samsung đã tăng 56,2%, trong khi doanh thu tăng 27,7%.

Vượt xa kỳ vọng của Phố Wall Hàn Quốc

Hiệu suất kinh doanh thực tế này đã đập tan các mức dự báo của thị trường trước đó khi ước tính lợi nhuận hoạt động của Samsung chỉ có thể chạm mốc 84,8 nghìn tỷ Won dựa trên kịch bản của 25 công ty chứng khoán trong nước.

Đáng chú ý, thông báo kỷ lục của Samsung được đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Lee Jae-myung chính thức bấm nút kích hoạt kế hoạch đầu tư vô tiền khoáng hậu trị giá lên tới 800 nghìn tỷ Won. Đây là dự án đại siêu đô thị bán dẫn có sự bắt tay giữa chính phủ với Samsung cùng đối thủ đồng hương SK Hynix nhằm bành trướng năng lực sản xuất chip ngay tại Hàn Quốc, bảo đảm quốc gia này giữ vững thế thượng phong trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo tuyên bố từ chính phủ, dự án hợp tác công - tư này sẽ tập trung xây dựng 4 tổ hợp nhà máy sản xuất chip siêu quy mô (fabs) chia đều cho hai ông lớn bán dẫn và là quyết sách kinh tế tham vọng nhất của Tổng thống Lee kể từ khi ông nhậm chức vào năm ngoái.

Hiện tại, Samsung là một trong ba nhà sản xuất chip duy nhất trên thế giới có đủ năng lực cung ứng dòng chip nhớ băng thông cao (HBM) - linh kiện phần cứng sống còn cho các hệ thống tính toán AI để cung cấp cho các đại gia công nghệ như Nvidia, AMD và Google.

Đồng thời, tập đoàn cũng đang ghi nhận một làn sóng bùng nổ các yêu cầu đặt hàng dịch vụ gia công chip (foundry) từ cả các đối tác truyền thống lẫn các khách hàng tiềm năng toàn cầu như BYD, Google, AMD và Tesla. Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh cơn sốt hạ tầng AI đang vắt kiệt công suất đúc chip tiên tiến của kẻ dẫn đầu thị trường là TSMC (Đài Loan), buộc các ông lớn phải ráo riết tìm kiếm giải pháp thay thế từ hệ sinh thái của Samsung.

Theo Business Times, đà tăng trưởng thần tốc này phản ánh tình trạng khan hiếm chip nhớ kéo dài, khi nhu cầu xây dựng hạ tầng AI liên tục chạy trước năng lực sản xuất của các nhà máy. Giới phân tích nhận định thị trường chip nhớ sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung cho đến ít nhất là hết năm sau, giúp neo giá của cả DRAM lẫn bộ nhớ flash NAND ở các nấc thang lý tưởng.

Mặc dù bộ nhớ băng thông cao (HBM) vẫn là động lực tăng trưởng cốt lõi, nhu cầu đối với các dòng chip nhớ truyền thống cũng đang tăng tốc mạnh mẽ khi các ứng dụng AI ngày một tinh vi hơn. Sự nở rộ của xu hướng AI đại lý (Agentic AI) - hệ thống có khả năng tự thực hiện các tác vụ phức tạp và đa bước - đang làm gia tăng áp lực đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn hơn trong các máy chủ, cũng như không gian lưu trữ rộng hơn để truy xuất dữ liệu trong quá trình suy luận AI (AI inference).

Báo cáo từ Citi Research ước tính giá bán trung bình của DRAM đã tăng vọt 44% so với quý trước ngay trong quý II, trong khi giá chip NAND cũng nhảy vọt 53%. Con số này phần nào phản ánh quyền lực định giá tuyệt đối mà các nhà sản xuất chip nhớ đang nắm giữ.

Cơn sốt cổ phiếu ngành bán dẫn ăn theo làn sóng AI cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Samsung Electronics, SK Hynix và Micron đã tích lũy mức tăng trưởng lần lượt là 158%, 273% và 242%, thành công đẩy giá trị vốn hóa của cả ba ông lớn này vượt qua cột mốc lịch sử 1.000 tỷ USD.

Thách thức﻿

Nhìn về chặng đường phía trước, giới phân tích định vị bất kỳ sự giảm tốc nào trong chi tiêu hạ tầng AI cũng sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với thời hoàng kim của ngành chip nhớ. JPMorgan gần đây lưu ý rằng, mặc dù các yếu tố nền tảng về cung - cầu hiện vẫn đang rất thuận lợi, các nhà đầu tư đang bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về việc liệu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể duy trì tốc độ đốt tiền chóng mặt cho chip nhớ AI như hiện tại hay không. Chi phí cho chip nhớ AI ước tính chiếm tới 52% tổng chi phí đầu tư vốn của các nhà cung cấp đám mây trong năm nay và có thể vượt ngưỡng 70% vào năm tới.

Sự sụt giảm của dòng vốn đầu tư AI chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào cả Samsung lẫn SK Hynix - hai đại gia vừa công bố các kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất bán dẫn tại Hàn Quốc. Samsung dự kiến sẽ giải ngân khoản đầu tư khổng lồ trị giá 3.200 nghìn tỷ Won (khoảng 2,07 nghìn tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2040, trong khi SK Hynix hiện vẫn giữ bí mật về lộ trình dòng vốn của mình.

Để bảo đảm đầu ra cho tương lai, ban lãnh đạo Samsung cho biết hồi đầu năm nay rằng họ đã ký kết các hợp đồng bao tiêu ràng buộc dài hạn với khách hàng để khóa chặt nguồn cung chip nhớ, mặc dù từ chối tiết lộ các điều khoản chi tiết cũng như danh tính đối tác.

Theo: Nikkei, Business Times