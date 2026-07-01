Dự báo lợi nhuận quý 2 của 57 doanh nghiệp "hot": Hai cái tên có thể tăng trưởng trên 700%

Theo báo cáo từ Vietcombank Securities (VCBS), bức tranh lợi nhuận quý 2/2026 của 57 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu có sự phân hóa đáng kể.

Nổi bật nhất trong danh sách dự báo lần này là sự xuất hiện của hai doanh nghiệp có khả năng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt mốc 700% so với cùng kỳ. Cụ thể Cao su Phước Hòa (PHR) được dự báo đạt doanh thu 494 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế 956 tỷ đồng trong quý 2, tương đương mức tăng trưởng lên tới 917%. Động lực chính dẫn tới con số đột biến này đến từ khoản tiền 1.050 tỷ đồng đền bù chuyển đổi đất từ VSIP được ghi nhận ngay trong kỳ.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) cũng cho thấy sự bứt tốc mạnh mẽ khi lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 221 tỷ đồng, tương đương mức tăng 711%. Kết quả này phần lớn nhờ vào kỳ vọng doanh nghiệp sẽ dừng việc trích lập và bắt đầu hoàn nhập dự phòng cho dự án Hồng Phong 4.

Đối với nhóm bất động sản dân cư, Vinhomes (VHM) trong quý 2 được dự phóng ghi nhận mức doanh thu 35.103 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.842 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 85% và 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng tích cực tại các siêu dự án Hạ Long Xanh và Hải Vân Bay đóng vai trò lực đẩy chính cho kỷ lục lợi nhuận này.

Nguồn: VCBS dự phóng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) được dự báo có LNTT quý 2 đạt 7.768 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Động lực hỗ trợ lợi nhuận của nhà băng này đến từ việc gia tăng tỷ lệ cho vay trung dài hạn với mặt bằng lãi suất cao hơn, kết hợp với sự đóng góp từ các công ty con.

Techcombank (TCB) và MBBank (MBB) cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. TCB dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.530 tỷ đồng, tăng 8%, nhờ đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và duy trì tỷ lệ CASA ở mức cao. Trong khi đó MBB được VCBS dự phóng lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 8.812 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực.

Tại nhóm chứng khoán, Chứng khoán SSI (SSI) được kỳ vọng đạt lợi nhuận sau thuế 1.105 tỷ đồng, tăng 14%. Doanh nghiệp này duy trì được mức lãi suất vay thấp nhờ nghiệp vụ repo trái phiếu, giúp biên lợi nhuận hoạt động cho vay ký quỹ chỉ bị thu hẹp nhẹ. Chứng khoán Vietcap (VCI) và Chứng khoán HSC (HCM) dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng, lần lượt đạt 67% và 63%.

Lọc hóa dầu bứt tốc trong khi tôn mạ hụt hơi

Nhóm dầu khí ghi nhận điểm sáng từ Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Theo VCBS, dự báo lợi nhuận trước thuế quý 2 của BSR đạt tới 4.864 tỷ đồng, tăng trưởng 396%. Sự bứt phá này xuất phát từ mức nền thấp của cùng kỳ và biên lợi nhuận lọc hóa dầu mở rộng mạnh mẽ khi nhiều nhà máy tại châu Á cắt giảm công suất, làm gián đoạn nguồn cung. Ở mảng dịch vụ dầu khí, PVD cũng duy trì đà tăng trưởng tốt với lợi nhuận trước thuế dự phóng đạt 425 tỷ đồng, tăng 32% nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động khoan trong khu vực.

Bức tranh nhóm thép lại cho thấy sự đối lập đáng kể. Hòa Phát (HPG) duy trì vị thế với lợi nhuận sau thuế quý 2 ước đạt 5.335 tỷ đồng, tăng 25,3%. Mức tăng này được củng cố vững chắc bởi sản lượng bán hàng khởi sắc đạt 3,84 triệu tấn trong quý.

Ngược lại, nhóm tôn mạ đang đối diện với áp lực cực kỳ lớn . Hoa Sen (HSG) và Nam Kim (NKG) được dự báo lợi nhuận sau thuế giảm sâu lần lượt 64,8% và 74,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dìm đà tăng trưởng của hai doanh nghiệp này đến từ mức nền so sánh quá cao của năm ngoái, cộng hưởng với những thách thức dư cung và rào cản từ chi phí thuế carbon CBAM tại các thị trường xuất khẩu cốt lõi.

Bán lẻ và Tiêu dùng chớm nở chu kỳ phục hồi

Nhóm bán lẻ và hàng tiêu dùng đang cho thấy những tín hiệu tích cực . Thế Giới Di Động (MWG) được dự phóng lợi nhuận sau thuế đạt 3.071 tỷ đồng trong quý 2, tăng vọt 82%. Chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục là điểm tựa vững chắc của doanh nghiệp khi duy trì hiệu quả mở rộng với 280 cửa hàng mở mới trong 4 tháng đầu năm đều đạt lợi nhuận hoạt động dương.

Tập đoàn Masan (MSN) dự kiến ghi nhận doanh thu 28.914 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.627 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 62%. Chuỗi WinCommerce duy trì doanh thu vượt kế hoạch trong khi Masan Consumer Holding bứt phá nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả và sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng gia vị.

Ở mảng bán lẻ trang sức, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được dự báo duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận vững chắc đạt 568 tỷ đồng, tăng 30%. Doanh nghiệp dự kiến cải thiện được 150 điểm cơ bản biên lợi nhuận nhờ việc quản trị tốt chi phí vận hành, bất chấp việc giá vàng nguyên liệu biến động mạnh có thể gây áp lực lên mảng kinh doanh vàng miếng.