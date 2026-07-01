Bí kíp kiếm 6 tỷ mỗi giờ của đại gia Việt: Cứ 3 ngày lại mở 10 siêu thị khắp Việt Nam

Chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh đã mở thêm 671 cửa hàng trên phạm vi cả nước, nâng tổng số điểm bán lên 3.230 cửa hàng tính đến ngày 6/7. Như vậy, bình quân cứ 3 ngày chuỗi lại có thêm khoảng 10 cửa hàng mới, một tốc độ mở rộng hiếm thấy trong ngành bán lẻ Việt Nam.

Đây là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất về quy mô của Bách Hóa Xanh kể từ khi chuỗi này được thành lập bởi công ty mẹ là Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) của “đại gia” Nguyễn Đức Tài. Những động thái khẳng định cho bước chuyển mình từ chiến lược tối ưu hiệu quả sang chiến lược mở rộng quy mô sau nhiều năm tái cấu trúc.

Theo thống kê, Bách Hóa Xanh khởi đầu năm 2026 với khoảng 2.559 cửa hàng. Chỉ sau hơn 180 ngày, hệ thống đã tăng thêm 671 điểm bán, tương đương mức tăng hơn 26%. Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, số cửa hàng mở mới trong cả năm 2026 có thể vượt xa mọi kỷ lục trước đó của doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý là tốc độ mở rộng hiện nay hoàn toàn khác với giai đoạn 2021-2022. Khi đó, Bách Hóa Xanh từng phát triển rất nhanh và đạt đỉnh hơn 2.100 cửa hàng vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, chuỗi sau đó bước vào quá trình tái cấu trúc, đóng hàng trăm cửa hàng hoạt động kém hiệu quả để tập trung cải thiện mô hình kinh doanh, tối ưu danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong giai đoạn 2023-2024, quy mô hệ thống gần như đi ngang quanh ngưỡng 1.700 cửa hàng. Đây được xem là giai đoạn "lấy đà", khi doanh nghiệp ưu tiên lợi nhuận và chất lượng vận hành thay vì tăng trưởng nóng. Chiến lược này đã mang lại nền tảng vững chắc. Khi hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt, Bách Hóa Xanh bắt đầu quay trở lại cuộc đua mở rộng từ cuối năm 2024 và đặc biệt tăng tốc mạnh trong năm 2026.

Việc liên tục khai trương cửa hàng mới phản ánh tham vọng nhanh chóng phủ kín nhiều địa phương, gia tăng độ hiện diện tại các khu dân cư, đồng thời tận dụng lợi thế quy mô trong chuỗi cung ứng. Với ngành bán lẻ thực phẩm, mật độ cửa hàng đóng vai trò rất quan trọng bởi càng nhiều điểm bán, doanh nghiệp càng tối ưu được chi phí logistics, nâng cao sức mua với nhà cung cấp và cải thiện tốc độ luân chuyển hàng hóa.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch tăng trưởng của Bách Hóa Xanh. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo MWG tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi đầu năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở khoảng 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh trong năm 2026, trong đó 30-40% số cửa hàng mới sẽ được triển khai tại khu vực miền Bắc, đánh dấu chiến lược "Bắc tiến" sau nhiều năm tập trung ở miền Nam và miền Trung.

Với 671 cửa hàng đã được khai trương chỉ sau hơn nửa năm, Bách Hóa Xanh đã hoàn thành khoảng 67% kế hoạch mở mới đề ra cho cả năm 2026. Điều này đồng nghĩa, nếu duy trì nhịp độ như hiện tại, chuỗi bán lẻ thực phẩm này hoàn toàn có khả năng hoàn thành, thậm chí vượt mục tiêu đề ra trước khi năm 2026 khép lại.

Không dừng lại ở năm nay, ban lãnh đạo MWG cũng cho biết sẽ duy trì tốc độ mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm trong các năm tiếp theo nhằm nhanh chóng mở rộng độ phủ trên toàn quốc và gia tăng thị phần trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm hiện đại. Đây là chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên nền tảng chuỗi đã có lãi và mô hình vận hành được chuẩn hóa.

Đà mở rộng của Bách Hóa Xanh cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ thu nhập người dân cải thiện, tốc độ đô thị hóa cao và xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Không chỉ tăng về số lượng, việc Bách Hóa Xanh duy trì tốc độ khai trương gần như liên tục còn cho thấy doanh nghiệp đã chuẩn hóa được quy trình tìm kiếm mặt bằng, xây dựng cửa hàng, tuyển dụng nhân sự cũng như vận hành chuỗi cung ứng. Đây là những yếu tố không dễ đạt được đối với một hệ thống có quy mô hàng nghìn điểm bán.

Song song với kế hoạch mở rộng, Bách Hóa Xanh được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% doanh thu hợp nhất và ít nhất 1.200 tỷ đồng lợi nhuận, gần gấp đôi kết quả năm 2025, qua đó trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của MWG bên cạnh chuỗi ICT/CE. Nếu hoàn thành các mục tiêu này, Bách Hóa Xanh sẽ không chỉ xác lập kỷ lục mới về tốc độ mở rộng hệ thống mà còn bước sang giai đoạn tăng trưởng mới, nơi quy mô và hiệu quả hoạt động cùng song hành.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng cao, đạt hơn 23.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG. Tương ứng bình quân mỗi giờ chuỗi bán lẻ thực phẩm này có thể kiếm về hơn 6 tỷ đồng.