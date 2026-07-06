Chủ tịch UBCKNN: Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng ổn định

Chiều ngày 6/7/2026, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị còn có Ban Lãnh đạo, đại diện Đảng ủy UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN; đại diện lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX), Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Thị trường chứng khoán duy trì tăng trưởng ổn định, tiếp tục hoàn thiện nền tảng phát triển

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước được giữ vững, cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với các chỉ số duy trì xu hướng tăng, quy mô vốn hóa tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCoM đạt hơn 10,57 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,3% GDP ước tính năm 2025.

Thanh khoản duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỷ đồng/phiên. Đến cuối tháng 5/2026, số lượng tài khoản chứng khoán đạt 13,16 triệu tài khoản, tăng gần 11% so với cuối năm trước, tương đương khoảng 13% dân số.

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục vận hành an toàn, ổn định; hoạt động huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, đặc biệt là phát hành trái phiếu ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế, góp phần bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, UBCKNN tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, giám sát thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý, giám sát.

Công tác nâng hạng thị trường được chú trọng triển khai đúng lộ trình thông qua việc tăng cường đối thoại với các tổ chức xếp hạng, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế nhằm tháo gỡ vướng mắc, cập nhật chính sách và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có 31 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN xác định trong 6 tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thị trường mới, trong đó có thị trường tài sản mã hóa, đồng thời hoàn thiện cơ chế triển khai các nghiệp vụ giao dịch mới.

Công tác quản lý, giám sát thị trường, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị công ty, công bố thông tin và kiểm toán, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch và an toàn.

Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục thực hiện các giải pháp theo lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Cùng với đó, UBCKNN đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, UBCKNN sẽ tăng cường đối thoại với các tổ chức xếp hạng, các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế; thúc đẩy các chương trình hợp tác về tài chính xanh, phát triển bền vững, quản trị công ty và giám sát thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa công tác quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBCKNN chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong việc triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2026.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBCKNN đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tinh thần làm việc hiệu quả trong thời gian qua, không ngừng nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các đơn vị cần bám sát kế hoạch và các giải pháp đã đề ra để triển khai hiệu quả các mặt công tác, trong đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống chính sách phát triển thị trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, các nghị định, thông tư theo kế hoạch.

Chủ tịch UBCKNN yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến hệ thống CCP, cơ chế STP để bảo đảm triển khai đúng tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác giám sát thị trường tài sản mã hóa.